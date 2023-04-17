北京地鐵免戴口罩 時隔636天…運量重返1200萬人次

北京地鐵7號線列車內，有多名未佩戴口罩的乘客。（取材自新京報）

隨著新冠疫情趨緩，中國各種防疫措施逐漸解除，北京 地鐵也不再強制要求乘客配戴口罩 ，全看乘客的個人意願，但仍建議配戴。此外，北京軌道交通全網客運量於上周五達到1201.16萬人次，這是時隔636天再次恢復至1200萬人次水平。

標語撤除 廣播改「建議戴口罩」

人民日報報導，地鐵站 內各種防疫提示標語已被撤下，站內和車廂內的廣播詞也同步更改，從「請您全程佩戴好口罩」，更改為「建議您全程佩戴好口罩」。

另據新京報報導，15日晚間，北京地鐵十號線雙井站裡已有多名未戴口罩的乘客順利進站搭車，工作人員也並未提醒或建議其要佩戴口罩。不過，報導說，未戴口罩乘客不多，比例不足一成，以結伴出行的年輕人居多。此外，車站的工作人員仍在按照相關要求佩戴口罩。

「這樣的轉變也挺積極的吧，大家對於出行也更有信心了」，一名未戴口罩的乘客對新京報表示。

十餘城市地鐵 取消口罩令

目前，天津、上海、重慶等十餘地地鐵均已不強制要求乘客佩戴口罩。多地地鐵站工作人員均表示，「我們提倡大家乘坐地鐵時佩戴口罩，如果乘客確實忘記戴也可以乘坐」。一名在重慶上班的女子對人民日報表示，「我們這邊很早就不戴口罩了，我每天坐地鐵上班，戴口罩的人感覺不到一半，地鐵工作人員會一直在戴」。

不過，也有民眾抱持不同看法。一名北京地鐵上的乘客對新京報表示，雖然戴不戴口罩是個人自由，但乘客應該更加自覺，如果出現相關症狀出於對他人負責任的態度還是應該戴好口罩。

中國國家疾控局12日發布了預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引，明確提出乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時，僅是「建議」佩戴口罩。