奪冠獎金完勝打工40年 非洲老鐵屠榜中國馬拉松

重慶馬拉松，男女組的前三名除了女子亞軍李芷萱是中國選手，其他5名都是來自非洲。(取材自重慶馬拉松官網)

近些年來，中國舉辦的馬拉松 賽事數量節節攀升，2019年在中國境內共舉辦馬拉松賽事1828場，而在2015年，這一數字僅為134場。後來，賽事數量因疫情 急劇下滑，但在今年又開始慢慢恢復了。在如此大背景下，中國馬拉松成了非洲老鐵的大金礦，不少非洲狠「腳」色屠榜中國馬拉松，奪冠的獎金相當於他們在老家打工40年。

自媒體「青年橫財發展會」報導，特別是肯亞和衣索比亞這兩個國家，他們國家的人看見中國的馬拉松頒獎台上全是自己人，就跟中國人看乒乓球賽事頒獎台的感覺一樣。

拿最近中國境內舉辦的幾場著名馬拉松賽事來說，今年3月19日舉辦的無錫馬拉松賽，男子冠軍是肯亞選手，亞軍、季軍則分別為中國選手何杰和楊紹輝；女子組的冠軍是中國選手白麗，亞軍、季軍則都來自衣索比亞。跟無錫馬拉松同一天舉辦的重慶馬拉松，男、女組的前三名裡除了女子亞軍李芷萱是中國選手，其他5名都是來自肯亞和衣索比亞。

以上兩場賽事都可以看到中國選手取得名次，而4月2日舉辦的廈門馬拉松可以說是被非洲選手屠榜了，男子組前八名全是非洲選手，包括冠軍在內有5人來自肯亞。女子組中前五名是非洲選手，包括冠軍在內有4人來自衣索比亞。

非洲「黑」勢力前撲後繼地前往中國跑馬拉松只有一個目標，那就是獎金。

馬拉松賽事前8名都可以得到獎金，而男女組獎金也是相同的。比如，重慶馬拉松冠軍可以獲得15萬人民幣，亞軍可以獲得10萬人民幣，季軍是5萬人民幣，第四、五、六、七、八名分別可以得到2萬、1.6萬、1.2萬、8000和4000人民幣。

廈門馬拉松的獎金更高，冠軍可以獲得4.5萬美元，亞軍獲得2萬美元，季軍是1.3萬美元，第四、五、六、七、八名分別可以獲得1萬、8000、7000、6500和6000美元。

豐厚的獎金對於非洲老鐵們來說有著巨大的吸引力，B站UP主「菲律賓科隆敏姐」上傳的視頻中介紹，在肯亞一家旅店客棧的前台小姐姐一個月工資為9000肯亞先令，換算成人民幣只有511塊錢。

可見肯亞普通人的工資大概在五、六百人民幣一個月，要是到廈門馬拉松奪冠的話，獲得的獎金就相當於他們在老家打工40年，只獲得第八名拿到的獎金也相當於在老家打工6年的工資。