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174公分、48公斤 「過瘦」男大生被校方約談：暖到了

中國新聞組／北京17日電
體重僅48公斤男大學生發文稱自己因體重被學校「約談」。（取材自極目新聞）
體重僅48公斤男大學生發文稱自己因體重被學校「約談」。（取材自極目新聞）

湖北一名男大學生發帖稱因自己體重48公斤，體質健康測試數據顯示BMI偏低，就被學校「約談了」，校方表示如果是因為家庭經濟原因造成的，學校會提供幫助。帖子衝上熱搜，這樣別開生面的「談話」受到網友點讚。

極目新聞報導，這名華中農業大學的男網友11日發帖稱，自己身高174公分，體重48公斤，學校因此找自己「談話」。聊天紀錄顯示，學校老師發來慰問短信：「因為你的BMI指數較低，就是和身高相比體重太輕了，所以學校通過輔導員，了解下原因。如果是因為家庭經濟原因造成的，學校後面會提供一些幫助」。

該網友表示，有被學校暖到。自己當時體測時BMI較低是因為遇到了一些事情，那段時間食欲不是很好，導致體重比較低，目前已經恢復正常，甚至比之前還要高一些。

帖子衝上熱搜後，這樣別開生面的「談話」受到網友點讚。有網友表示，「這學校也太暖了」、「學校挺關心學生健康的」。

華中農業大學學生經濟資助中心的孫老師表示，今年是首次通過比對BMI數據進行精準資助，希望能更有針對性地幫助家庭經濟真正困難的同學。

「現在有的同學家庭經濟條件相對比較隱蔽，自己不願意說，我們也理解。」孫老師說，因此他們也希望通過不同的數據上的比對，再通過進一步的談話，找出真正家庭經濟困難的同學，進行有針對性的資助。

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