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淄博燒烤搜索量增98倍 月薪萬元還招不到師傅

中國新聞組／北京16日電
憑藉「小葱、小餅、小火爐」的燒烤靈魂「三件套」，淄博燒烤在各大社交平台火爆出圈，圖為淄博一家燒烤店內座無虛席，食客排隊享用美食。（中新社）
憑藉「小葱、小餅、小火爐」的燒烤靈魂「三件套」，淄博燒烤在各大社交平台火爆出圈，圖為淄博一家燒烤店內座無虛席，食客排隊享用美食。（中新社）

小餅烤爐加蘸料，靈魂燒烤三件套！近期，淄博燒烤在社交媒體上火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」、「淄博燒烤店主苦口婆心勸退排隊顧客」、「淄博燒烤店老闆娘為趕高鐵小伙1V1烤串」等相關話題頻頻登上熱搜，「淄博燒烤」一詞在清明節後一周的搜索量相較於前一周增長了98倍。

中新經緯報導，小紅書數據顯示，「淄博燒烤」一詞2月中旬在平台的搜索量就出現明顯上漲，清明節(4月5日)之後，搜索指數一周內上漲了4.8倍，是上月同期的7.6倍。快手平台上，「淄博燒烤」一詞在清明節後一周的搜索量相較於前一周增長了98倍。

在社交媒體打卡淄博燒烤，成為年輕人新時尚。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
在社交媒體打卡淄博燒烤，成為年輕人新時尚。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

另據大眾點評數據，3月以來，淄博當地「燒烤」關鍵詞搜索量同比去年增長超370%；「淄博燒烤」關鍵詞全平台搜索量則同比增長超770%。作為夜宵首選，「燒烤」成為當地深夜訂單量最高的品類，而20歲到30歲的年輕群體則是燒烤消費的主力軍，占比超50%。

來自全國各地的消費者紛紛湧向淄博，只為嘗一口地道的淄博燒烤。以至於有網友調侃稱，「上次淄博這麼熱鬧還是在齊國」。

由於顧客蜂擁而至，使淄博當地燒烤師傅成了緊缺工種，3月初開始上述燒烤店老闆便頻繁通過朋友圈招燒烤工、服務員、串肉工、小時工等，其中燒烤師傅月薪開到人民幣萬元都還很難招到人。

另有燒烤店老闆透露，之前在淄博，月薪人民幣8000元就能僱到一位技術還不錯的燒烤師傅，但現在月薪一萬元都只能招到一個技術普通的燒烤師傅，甚至還招不到人。

據美團數據，淄博五一住宿預訂量較2019年上漲800%，增幅位居山東第一。

近日在各大社交平台火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」等話題頻頻登上熱搜榜首，圖...
近日在各大社交平台火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」等話題頻頻登上熱搜榜首，圖為燒烤店的厨師正在串肉串。（中新社）

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