淄博燒烤紅了 酒店訂房100漲變800元

淄博燒烤憑藉「小葱、小餅、小火爐」的燒烤靈魂「三件套」，近日在各大社交平台火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」等話題頻頻登上熱搜榜首，圖為食客正在享用燒烤。 （中新社）

美團、大眾點評數據顯示，「五一」期間淄博旅遊訂單（含酒店、景點門票）同比增長超2000%（20倍）；網傳淄博經濟型酒店都漲到人民幣1000多塊錢一晚，引發熱議，該酒店澄清說，普通房型約100元左右，周末在160元左右，不會出現1000多元的情況，此前1000多元的價格顯示或為誤標。

綜合澎湃、紅星新聞報導， 隨著淄博燒烤的「意外」走紅，淄博當地的酒店價格較往年同期確實稍有上漲，並確實存在部分經濟型酒店標註價格800多元且成功預定情況，該酒店表示，應是誤標；淄博市政府相關負責人稱，正調查淄博部分酒店在網上訂房時標價過高的問題。

據中新網報導，一些旅遊平台的「五一」旅遊前瞻數據顯示，國內遊訂單已追平2019年，同比增長超7倍；出境遊預訂同比增長超18倍，境外跟團遊報名量較4月初增長157%。截至4月12日，熱門目的地除北京 、上海、廣州、深圳，成都、重慶、西安、杭州、長沙等，昆明、三亞、海口等旅遊度假城市也廣受歡迎。

攜程數據顯示，大理「五一」旅遊訂單量反超2019年的190%，威海則增長300%以上。

此外，隨著出境團隊旅遊業務試點恢復，「五一」假期出境遊產品預訂也已進入高峰。攜程數據顯示，截至4月6日，出境遊產品整體預訂量同比增長超18倍；泰國、香港、日本、新加坡 、馬來西亞、南韓、澳門 、美國、印尼和菲律賓，是「五一」假期出境遊熱門目的地前十。

淄博市政府相關負責人表示，正調查淄博部分酒店在網上訂房時標價過高的問題。