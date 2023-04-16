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五一出遊 搶火車票堪比春運 淄博被「種草」北京出發秒空

中國新聞組／北京16日電
「五一」假期期間機票瀏覽熱度火爆，訂單量翻倍增長。其中，航班熱門到達地北京，又以北京環球度假區躋身「五一」假期全國熱門景點前列。（中新社資料照片）
「五一」假期期間機票瀏覽熱度火爆，訂單量翻倍增長。其中，航班熱門到達地北京，又以北京環球度假區躋身「五一」假期全國熱門景點前列。（中新社資料照片）

「五一」假期首日火車票15日開售，作為春節以後第一個真正意義上的小長假，今年「五一」旅遊市場火爆，家在線旅遊平台的數據顯示，「五一」火車票賣爆，多條熱門線路火車票秒空，搶火車票堪比春運；「五一」假期前一日火車票訂單量更達今年春運峰值的2倍。

澎湃新聞報導，攜程發布數據顯示，截至15日9時，「五一」首日高鐵跨省遊搜索熱度比前一日增長323%，美團的數據則顯示，截至當日14時，「五一」假期首日北京-香港武漢-長沙等線路火車票已售罄；西安-成都、廣州-長沙、北京-西安、西安-重慶、北京-青島等線路僅剩少量餘票。

事實上，「五一」假期前一日的高鐵票目前已十分緊俏。美團數據顯示，截至4月14日，「五一」假期前一日火車票訂單量已達今年春運峰值的2倍。攜程數據顯示，「五一」假期前一日午後出發的熱門線路中，上海-南京、上海-杭州、廣州-上海、北京-太原等不少車次已售罄。

報導指出，去哪兒的數據也顯示，多條熱門線路在放票後幾分鐘內就售罄。「五一」前一日北京-長沙、北京-武漢、上海-廣州等多條熱門線路已售罄，近期開通的多城市直達香港高鐵線路，僅有少量餘票。

攜程火車票相關負責人指出，高鐵是串聯遊、主題遊更為經濟便捷的方式，本周高鐵遊熱度已經超過2019年同期近兩成，隨著出行熱度增加，「五一」或將迎來近年來最為繁忙的高鐵出遊景象。值得一提的是，近期憑藉燒烤出圈的淄博在「五一」假期期間有望成為「頂流」。

據報導，美團數據顯示，4月14日、15日兩天，「淄博」火車票搜索增幅全國第一，環比增長988%。4月15日中午12時30分，「北京南-淄博」火車票開售不到1分鐘就被秒空。北京、上海、鄭州、石家莊等地遊客「種草」淄博的積極性最高。

此外，美團平台上「五一」假期期間機票瀏覽熱度火爆，訂單量翻倍增長。其中，航班熱門出發地TOP5為：北京、成都、上海、廣州、深圳；熱門到達地TOP5為：成都、上海、重慶、北京、西安。景點門票同樣「一票難求」，北京環球度假區、上海迪士尼度假區、秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）、遼寧省博物館、洛邑古城等躋身「五一」假期全國熱門景點前列。

北京 香港 武漢

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