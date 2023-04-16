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雲南潑水節 愈美愈被狠潑 網：打著節日幌子耍流氓

中國新聞組╱北京16日電
雲南省西雙版納15日萬人歡度潑水節。(新華社)
雲南省西雙版納15日萬人歡度潑水節。(新華社)

一年一度的雲南「潑水節」來了，街上到處可見人群快樂地互相潑水，許多遊客也趕來參與盛宴，然而當有美女路過，無一不被潑到全身濕透，女子生氣大喊卻無濟於事，更有人直接把騎車美女攔下，一擁而上圍著潑，而且女生顏值越高被潑越狠；有網友質疑是「流氓節」，呼籲「別讓祝福變了味」。

來源：YouTube

綜合北京青年報、網易報導，視頻傳到網上，引起網友熱議，有的網友看到女子被水槍射得眼睛都睜不開，一群男的還專門往人家臉上潑射水，這換作是誰都會很生氣。不要打著過潑水節的幌子對著一個女生耍流氓。

一些網友質疑，有些人潑水的目的並不是純粹的祝福和互動，而是對他人的不尊重和不禮貌的表現；還有人稱，要將水槍裡裝滿卸妝水，這顯然是在搗亂、搞惡作劇。

報導指出，潑水節是中國第一批國家級非物質文化遺產，是傣族、德昂族、布朗族、阿昌族等最盛大的傳統節日，也是傣曆新年，一般於每年4月中旬舉辦；在雲南瑞麗，為慶祝潑水節，當地可連休4天假。節日期間，大家用清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。

潑水節也有講究規則，比如不可以潑髒水，被潑水的人不可以生氣，因為潑水是一種祝福，如果生氣就相當於把福氣拒之門外。

數據顯示，3月以來，每天有超10萬遊客湧入西雙版納。

雲南女子騎電動車路過的時候，遭多人圍著潑水，女子生氣大喊，潑水的人卻越玩越歡。(...
雲南女子騎電動車路過的時候，遭多人圍著潑水，女子生氣大喊，潑水的人卻越玩越歡。(視頻截圖)

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