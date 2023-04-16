湖北婦試管產龍鳳胎 女兒卻與夫無血緣

湖北一名婦人在湖南中信湘雅做試管嬰兒，事後卻發現女兒與丈夫沒有血緣關係。(取材自極目新聞)

湖北一名確診不孕症的婦人，通過試管嬰兒技術生下龍鳳胎，其中女兒出生後罹患先天性雙耳全聾，仔細檢查發現女兒竟與丈夫無血緣關係，兒子卻是她和丈夫親生的。女子懷疑是醫院疏失造成，要求賠償，醫院反質疑「有可能是妳與人同過房」，讓她氣炸。專家則指，胚胎移植和同周期內的自然受孕並不衝突，兩者有同時發生的可能，但可能性非常小。

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澎湃新聞報導，30多歲的秦芳（化名）在2014年結婚，卻遲遲無法懷孕，四處求醫被診斷為多囊性卵巢及輸卵管阻塞，後來醫生建議透過試管嬰兒滿足生育的願望，於是她2019年在湖南長沙的中信湘雅生殖與遺傳專科醫院（以下簡稱中信湘雅）進行第一次胚胎移植手術 ，怎料一個月後流產，檢查發現子宮腔中度粘黏等情況，因此又做了多次宮腔分離手術。

為了求子，秦芳2022年3月進行第2次胚胎移植手術，檢查卻發現兩個孕囊，可是院方沒有說明原因，不過後來順利懷孕，同年9月30日破水早產，進行剖腹產，生下一對兒女。但女兒的新生兒聽力檢查沒通過，今年2月確診先天性雙耳全聾。

父母沒有耳聾為何孩子會出現雙耳全聾？醫院建議做STR分型，確定血緣關係，出乎意料的是，兒子是她和老公的孩子，但女兒只和她有血緣關係，和老公則非親生。

據報導，院方堅持流程無錯，懷疑可能是她和人同房過，這讓女子十分激動，駁斥這個說法，她稱「手術前後並沒有與他人同房」，且自己多年來一直不孕不育，否則也沒必要做試管嬰兒。然而找其他機構做親子 鑑定，結果仍顯示女兒與老公沒有血緣關係。

後來經過協調，女子和醫院達成初步協議，院方用20天調查，必須找出原因，否則要支付小孩手術首期費用，只是一直到4月中旬，醫院並未履行承諾，並否認流程有出錯，堅持透過司法途徑解決問題，因此到底是什麼原因，目前還是個謎。