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南韓又來「偷」？官方稱滿漢全席稱是朝鮮傳統美食

中國新聞組／北京16日電
「南韓旅遊發展局」官微近日發文並配菜餚照片稱，「滿漢全席」絕對是大韓傳統飲食文化的精華。（取材自微博）
「南韓旅遊發展局」官微近日發文並配菜餚照片稱，「滿漢全席」絕對是大韓傳統飲食文化的精華。（取材自微博）

南韓旅遊發展局」官微近日發文並配菜餚照片稱，「滿漢全席」是從朝鮮時代就流傳下來的宮廷料理，絕對是大韓傳統飲食文化的精華。此文瞬間讓中國網民炸鍋，怒批南韓官方帶頭公然涉剽竊中國的「滿漢全席」文化，並嘲諷照片中的「全席」只是寒酸的「泡菜開會」。據報導，南韓旅遊發展局官微一度屏蔽中國網民怒懟留言，後來疑刪除了「南韓滿漢全席」博文。

綜合觀察者網、網易新聞報導，4月11日，認證為「南韓旅遊發展局」官方微博發出一篇文章，第一句就是「來到南韓，怎麼能不嚐一下南韓的宮廷『滿漢全席』？」，這些從朝鮮時代流傳下來的宮廷料理，絕對是大韓傳統飲食文化的精華，每一道料理都是嚴格選用時令季節進貢的新鮮食材，經過頂級「大長今」之手，才能出現在王公貴族的餐桌上。

文中還說，大韓「滿漢全席」宮廷料理傳承至今，成為海外遊客喜愛的韓定食。文章並配發了一組南韓菜的集合圖片稱，超級豐富的精緻料理，齊齊整整地舖滿一桌子，眼睛都忙不過來，這口還沒嚥下，視線已經鎖定下一道。

此文一出，瞬間衝上微博熱搜第二名，許多中國網民看了覺得又憤怒又好笑，不少網民直接到其官微下方留言怒批：「想問問南韓人，你們屬於漢族還是滿族？哪來的滿漢全席？說到大長今，故事背景是明朝，滿漢全席是清朝才有的，南韓旅遊局是穿越了嗎？這歷史知識水平如此欠缺怎麼好意思發文呢？」

「南韓旅遊發展局」官微所發「南韓滿漢全席」搭配的照片。（取材自微博）
「南韓旅遊發展局」官微所發「南韓滿漢全席」搭配的照片。（取材自微博）

對於官微發布的「南韓滿漢全席」照片，中國網民更多嘲諷：「這是泡菜全席吧，基本上一半以上的菜品都是泡菜和大醬」，「這不就是小料鹹菜開會嗎？」，「只覺得可笑，這是史上最寒酸的滿漢全席吧」，「只能說沒有文化真可怕」，「居然還是官方帶頭涉剽竊中華文化，太不可思議了」。

據報導，「南韓旅遊發展局」官微下方留言區一度湧進大批中國網民的憤怒文，相關留言一度疑被屏蔽；後來再查看其官微，此篇「南韓的滿漢全席」貼文疑被刪除。目前，「南韓旅遊發展局」官微尚未對此回應。

百度百科，「滿漢全席」源自清朝，原是清代宮廷中舉辦宴會時滿人和漢人合坐的一種全席，上菜一般至少108種（南菜54道和北菜54道），分三天吃完，用料精細，菜點精美，禮儀講究。是中華菜系文化的瑰寶和最高境界。

「南韓旅遊發展局」官微所發「南韓滿漢全席」搭配的照片。（取材自微博）
「南韓旅遊發展局」官微所發「南韓滿漢全席」搭配的照片。（取材自微博）

南韓 微博 百度

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