網曝上海大學畢業生就業率僅32% 「慘不忍睹」

2023上海高校畢業生就業實習招聘會12日在華東政法大學松江校區舉行。求職者和招聘人員交流。(新華社)

中國就業 形勢嚴峻，許多大學生畢業找不到工作。網絡日前曝光的數據顯示，在最繁華的上海市，目前各大專院校應屆畢業生的平均就業率只有32.8%。另外，時隔三年重啟，北京 舉辦大型線下高招諮詢會，百餘所高校匯聚。

中央社報導，據官方發布，上海今年高校應屆畢業生規模達到23.6萬人，創歷史新高。上海當局3月16日啟動春季促就業攻堅行動，密集舉辦就業實習招聘會。

網絡日前熱傳一張上海海洋大學內部會議的截圖，截圖顯示，目前，上海市高校平均就業率32.80%，應用研究型高校平均就業率21.95%。許多中國網友看了以後直呼「慘不忍睹」。

截至4月11日，上海海洋大學整體畢業生就業率更只有14.83%。其中本科畢業生就業率為13.64%，研究生畢業生就業率為17.27%，分別比上海高校平均就業率低17.97%和7.12%。

公開資料顯示，上海海洋大學是「雙一流」高校，全中國排名239。

上海最頂尖的大學，去年數據即顯示就業形勢不佳。

據校方發布，理工排第一的上海交通大學，2022年不升學 的應屆畢業生當中，協議就業率只有65%，其中靈活就業的比率24.3%，暫未就業的人數11.3%。

文組最強的復旦大學，去年畢業生有超過65%繼續升學，21.42%就業，13.8%處於待業中，也就是實際投入職場工作的畢業生還不到700人。

在推特相關討論中，許多人認為截圖呈現的數據很真實；有網友表示，他身邊30個人有20個考研究所、公務員，「這就是大學生現狀，社會上真的沒有好的去處了，產業升級失敗告終。 」

另據北京日報報導，2023年高招聯合諮詢會15日在北京建築大學舉辦。京內外100餘所高校匯聚一堂，為考生和家長提供一站式高招諮詢服務。這是北京三年來首次舉辦大規模線下高招諮詢會，現場異常火爆。各校也紛紛亮出「金字招牌」，宣傳優勢學科吸引考生報考。