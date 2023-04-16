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蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

中國新聞組／北京16日電
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

隨著蘋果iPhone產能轉移到印度比率提高，其最大代工廠富士康裁員傳聞不斷。據媒體實探富士康鄭州科技園發現，員工配套生活區「豫康新城」變得冷清清，商業街空蕩蕩，許多餐廳店鋪關門大吉。富士康員工及當地業者稱，極盛時間富士康鄭州廠員工超30萬人，如今僅剩6、7萬人；「屬於富士康鄭州園區的高光時刻，可能真回不來了」。

位於鄭州市航空港區的豫康新城，是十多年前富士康入駐港區後，最早承接員工生活的居住區之一。第一財經報導，13日實探豫康新城的鄭港新坐標商業步行街，空蕩蕩幾乎看不到人，兩邊店舖也幾乎閉門停業，有的乾脆掛了出租、轉讓信息。這個原是富士康員工生活集居區的地方確實發生了巨大的變化。

開工建設於2010年9月的豫康新城共50多棟居住樓。在富士康工作快十年的倉庫作業員馮建說，富士康用工高峰期曾有近10萬人在豫康新城居住，麵館、網吧、超市以及KTV、電競酒店也蜂擁而至。在商業街開了一家小飯店的楊豔，2013年前後，一到晚上，整個商業街上全都是人，那時正是富士康鄭州園區用工高峰期，員工數量突破30萬名。

豫康新城裡原來富士康的員工公寓也空了。(取材自第一財經)
豫康新城裡原來富士康的員工公寓也空了。(取材自第一財經)

為安置更多的富士康員工，港區又先後興建了天成、鑫榮、港城、裕鴻、華鴻以及山頂、富鑫公寓等多個宿舍區，豫康新城成為備選宿舍區，目前甚至未有入住員工。導致豫康新城「沒人」的最直接原因是員工數量減少了。多位富士康員工說，如今仍在崗的富士康員工數量比年前少了一半多。

在富士康周邊部門任職的錢均說，今年3、4月用工淡季，人比往年少得多。一是今年富士康降低了返費，很多人離職；二是很多車間的新品還在優化開發，沒什麽排配（加班）；三是部分產能轉移到印度等地，減少對當地工人數量的需求。

多位在富士康上班的員工表示，目前仍在園區上班的員工僅剩六、七萬人，「五一」後訂單進入旺季可能會回升，但以往動輒一、兩萬元的返費，近日的「行情」只剩2500元。

感受最深的還是商業街上的店主們。業者郭剛抱怨說，自己當初也是想守著富士康員工開個店，生意一定差不了，於是就掏錢買店舖開燒烤店。不過這個「店」早已不再營業，郭剛跑到距離園區更近的另一個富士康員工宿舍區新開了一家燒烤店。

而鄭州航空港區也在招商更多企業，以擺脫對富士康的依賴。第一輛「鄭州產」比亞迪汽車6日在航空港區興港新能源產業園下線，比亞迪將在港區投資建設年產百萬輛的新廠。未來的港區將建成新能源汽車產業集群。

富士康廠區員工工作畫面。(本報資料照片)
富士康廠區員工工作畫面。(本報資料照片)

鄭州 汽車 印度

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