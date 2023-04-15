願當雙腿 高中男背腦癱同學10年 讓我背你上大學

朱金祥（左）背著鍾華強在學校的超市內選購商品。（ 新華社）

江西省南康中學北校區，一名高三男學生朱金祥，從小學三年級起，自願背著腦癱而行動不便的同學鍾華強，一背就是10年，儘管成績不如鍾華強優異，他仍希望兩人能考上同一所大學，因為這樣一來，他就能繼續當鍾華強的「雙腳」。

新華社報導，就讀南康中學北校區的鍾華強和朱金祥是是贛州市南康區麻雙村的老鄉，從小學三年級至高三，兩人一直同桌。在校園，他們幾乎形影不離。

鍾華強患有先天性腦癱，雙腿無法正常行走。進出教室、校園散步、上下樓梯、打水，上體育課；過去10年，朱金祥一直充當著鍾華強的「腿腳」，背著他一起長大，成績優異的鍾華強在學習上也常常幫助朱金祥。

「我當時決定背他，只是想證明自己力氣大。後來，在我失落難過的時候，他總會鼓勵我，我們慢慢地成為了無話不說的朋友。」朱金祥說，儘管鍾華強身體不好，人卻非常幽默、堅強，這讓他很欽佩。他也說，好友的成績優異，自己在學業上也經常受到好友幫助。

為了讓鍾華強學習安心、生活舒心，學校在校園內安排了一間公寓，供他和母親免費居住。班上同學在朱金祥的感召下，也常常伸出援手，陪伴左右。

今年6月，兩人即將迎戰高考 ，他們希望能考上同一所大學，繼續同窗之路。