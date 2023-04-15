山東淄博用燒烤誘人才 邀清華北大學生五一免費遊

淄博燒烤店門口擠滿了顧客。（取材自時代周報／受訪者供圖）

近來，山東淄博燒烤爆火，許多民眾千里迢迢赴淄博一嘗美味。隨著「五一」小長假臨近，一則「清華北大在校生五一可免費遊淄博」消息在網絡流傳。淄博市相關部門工作人員13日證實消息，表示清北學生只需購買往返淄博的車票，其他吃住遊玩費用均由政府出資。但被質疑只歡迎清北名校生？淄博回應，歡迎所有大學生，免費遊方案待商定。

據極目新聞報導，網絡流傳消息來自於淄博市委網信辦官方微信 公眾號，在3月2日發布的一篇題為「淄博市委書記馬曉磊向北大、清華學子發出誠摯邀約」文章。

文章寫道，3月1日，淄博市參加2023年春季「山東——名校人才直通車」北京 站人才引進活動時，市委書記馬曉磊先後在北京大學、清華大學作城市推薦和青年人才政策宣講，向廣大學生發出邀請，「今年五一期間，淄博將對北大、清華在校生實行景區、指定酒店住宿全程免費，歡迎大家到淄博聽邵樂、訪聊齋、踢蹴鞠、品魯菜。」

淄博市相關部門工作人員表示，目前活動共設計了4條線路，參與活動的大學生僅需購買往返淄博車票，其他吃住以及遊玩等費用均由政府出資，但最終方案還未確定。

據此前報導，隨著淄博烤肉的爆火，當地文旅局亦與山東中鐵文旅發展集團聯合推出「燒烤專列」，包括高鐵、火車、公交等交通方式，切實便利遊客的交通出行，推動淄博文旅產業發展。

紅星新聞報導，被問到淄博只歡迎清北名校學生旅遊？淄博市政府相關負責人表示，歡迎所有大學生來旅遊。該負責人指出，何時落地、具體措施如何安排，方案細節還在討論中。