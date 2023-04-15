廣交會規模史上最大 入境人數增55倍 酒店貴3倍

廣交會將於4月15日至5月5日舉行，規模是史上最大。(新華社)

廣交會一向被譽為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，第133屆廣交會14日登場至5月5日，在廣州分三期舉辦，本屆展覽面積和參展企業數量均創歷史新高，將是歷史上規模最大的一屆，入境人數暴增55倍，廣州酒店行業也迎來大爆發，住宿預訂量大增，會場附近酒店比平日貴二至三倍。

本屆廣交會展覽總面積增至150萬平方米，展位數量增至近7萬個，來自226個國家和地區的採購商報名參會。上海證券 報報導，近日廣州白雲機場 口岸日均查驗國際客運航班接近100架次，經廣州白雲機場口岸入境的外國人中，以馬來西亞、澳洲、印度、南韓、新加坡 等國家和地區的人員居多，4月以來白雲機場口岸外國來華人員超過3萬人次，占入境客流的30%，同比增長超55倍。

據港媒報導，廣交會舉辦地、琶洲國際會展中心附近酒店的價格在會期內明顯上升，比平日貴二至三倍。距離會展中心步行1.4公里的廣州香格里拉酒店，13至14日雙牀房每晚價錢為1120元人民幣（約162.9美元），相隔一日即15日至16日，同房型價格為3837元。

報導指出，廣交會首期期間，廣州區住宿預訂量比去年大增200%；攜程網數據，至4月11日，展會期間廣州酒店訂單量按月增長150%，比2022年大增674%，民宿預訂量較2019年同期增長1.7倍。

報導稱，酒店在漲價，翻譯人工卻不變日薪300至400元，並稱可包午餐、出具實習證明等。有知情人士指，20年前已是這樣行情，想不到竟未升過。在廣交會外圍，有人舉着自製紙牌，稱提供翻譯服務。

證券時報報導，近來外貿走熱的背景下，多個省市對本屆廣交會同樣是充滿信心，參展企業數量創下新高。其中，安徽省更是直接立下「軍令狀」，全省在本屆廣交會成交額要突破20億美元。