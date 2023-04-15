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杭州用戶籍搶人才 35歲以下就業高校大專生可落戶

中國新聞組／北京15日電
杭州新引進35歲以下大學生43.6萬人，人才淨流入率是全中國第一。(美聯社)
杭州新引進35歲以下大學生43.6萬人，人才淨流入率是全中國第一。(美聯社)

浙江杭州市人民政府官網13日發布「杭州市人民政府辦公廳關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見」(下稱「意見」)。「意見」提出了「已在市區落實就業單位的35周歲以下(以下不含本數，下同)的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶」等內容。

中新網報導，「意見」明確，優化普通高校畢業生落戶政策。對已在市區落實就業單位的35周歲以下(以下不含本數，下同)的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶；45周歲以下普通高校碩士研究生可按「先落戶後就業」的原則，在市區辦理落戶。

杭州亦進一步放寬技能人才落戶條件：45周歲以下具有技師及以上職業資格(或職業技能等級二級及以上證書)、35周歲以下具有高級工職業資格(或職業技能等級三級證書)，在市區工作且已由工作單位正常繳納六個月及以上社會保險(不含補繳)，並在市區有合法穩定住所的技能人才，可在市區辦理落戶。技能人才落戶時可隨遷配偶、未成年子女，不受婚齡條件限制。

在放寬投靠落戶條件方面，杭州明確，長三角區域戶籍居民在杭州市區辦理夫妻投靠和老年投靠落戶時，取消申領「浙江省居住證」的條件限制，實行戶籍准入年限累計互認。男性滿60周歲、女性滿55周歲投靠在杭子女，本人或子女在杭州市區城鎮有合法固定住所的，不受「外地身邊無子女」的條件限制，可在市區辦理落戶。

該市還全面放開了縣域落戶政策，即全面放開桐廬縣、淳安縣、建德市三縣(市)城鎮落戶條件，在三縣(市)建立以合法穩定住所或合法穩定就業為條件的經常居住地登記戶口制度，提升縣城落戶吸引力。

據報導，「意見」自5月8日起施行。

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