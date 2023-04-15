將成常態？招商銀行對員工「反向討薪」5800萬元

繼多家城商行高管被要求退薪後，銀行員工也被「盯上」。中國至少十餘家銀行機構近期正如火如荼向自家員工「追薪」，其中招商銀行的績效薪酬追索扣回總金額最高，超過5800萬元人民幣（約844萬美元）。銀行「反向討薪」引發熱議。有專家稱，金融機構特別是銀行建立薪酬追索扣回機制肯定會成為常態。

南方都市報報導，梳理已公布的上市銀行年報發現，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等十餘家上市銀行均在2022年度報告中首次披露績效薪酬追索扣回相關數據。其中，招商銀行的績效薪酬追索扣回總金額最高，該行對2876名員工追索扣回5824萬元，以該行去年員工總人數11.3萬人計算，被追回薪酬的員工數量占比為2.55%。

江西銀行則在其年報中透露了績效薪酬追索扣回的具體事由。報告顯示，2022年該行主要對不良資產形成負有責任的人員，按不良責任本金大小進行認定，並追索扣回相應績效薪酬。

績效薪酬追索扣回制度是指金融企業的高管和對風險有直接或重要影響崗位的員工，在自身職責內未能勤勉盡責，發生重大違法違規行為或造成重大風險損失的，金融企業可以止付未支付的部分或全部薪酬，且可追回已發放的績效薪酬。意在約束金融企業高管和員工從事高風險的投機行為。截至目前，95%以上銀保機構已制定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。

招聯金融首席研究員董希淼對此表示，績效薪酬追索扣回機制具約束作用，金融機構特別是銀行建立薪酬追索扣回機制肯定會成為常態。但根本仍在於要加快推出並運用股權、期權等中長期激勵手段，完善銀行薪酬結構。

另自由亞洲電台報導，近日第一財經整理官方數據分析顯示，中國人均住戶存款存在顯著的地域差異，其中北京 和上海的人均住戶存款分別達到26.84萬和21.26萬元，而有21個省、市、自治區的人均住戶存款則不足10萬元，最少的西藏只有3.73萬元。

報導傳出後，在輿論中引發各種不滿的聲音。有網民稱連存款都有城鄉差距，年輕人「還是得到大城市賺得多啊」；也有北京市民反諷自己實際上根本沒有20多萬元的存款，「報警了。我怎麼丟了20多萬元啊。必須給我追回來交到我手裡，不然就讓專家給我補」。