貴州恐破產求助中央收爛攤子 網：公開躺平擺爛

外界憂心貴州恐成首個破產省份，並掀骨牌效應。圖為貴州獨山縣花了2.56億元人民幣興建的「天下第一水司樓」。(取材自央視網)

中國官方近來一再強調其經濟正強力復甦，近日卻傳出貴州省因省內多地面臨「重大又極需解決」債務問題，受限財力水平有限，已「無力化債」而向中央求救。據報導，中國地方債務金額高達9兆美元(約61.8兆人民幣)，外界憂心貴州恐成首個破產 省份，並掀骨牌效應，致地方和中央共同出現債務國安危機。由於貴州是最後一個宣告「脫貧」的省份，此次傳出債務難解更顯諷刺。

自由亞洲電台報導，貴州省政府發展研究中心11日在網站發文表示，近期該中心赴貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地進行化解地方政府債務專題調研，發現當地債務已成「重大而又極需解決的問題」，但受限於「財力水平有限」，工作推進「異常艱難」，「僅依靠自身能力已無法得到有效解決」，將向國務院 發展研究中心爭取「智力支持」化解。

外界關注，此舉等同直接向國務院總理李強 喊話，期盼獲得中央支持、提供金援。網民議論紛紛，有人認為貴州省政府是在「公開躺平擺爛」，要中央幫忙收爛攤子，相當不負責任。目前中國社交平台已不見貴州這篇「求救文」，疑似被刪除。

報導引述中國經濟學者司令表示，此事件料在西南地區省份首先出現骨牌效應，恐有更多省份向中央求助，促使中央更快財政救急。地方政府債台高築是中國長期的體制性問題，過去靠經濟發展來彌補，如今中國經濟嚴重放緩，一旦地方政府債台高築情況蔓延，恐令整個中國陷入債務的國安危機。

路透曾報導指，中國的地方債務超過9兆美元，許多省份只能靠舉債度日。據貴州省財政廳資料，截至2022年底，貴州省債務餘額達1兆2470億元人民幣，還不包括地方政府的隱性債務，大部分體現成城投公司的負債，保守估計這部分也還有人民幣上兆元。

另有報導指出，原是「國家級貧困縣」的貴州於2020年11月宣布脫貧，是中國最後一個完成全面脫貧的省區，也宣示中國如期在2020年結束前完成國家主席習近平要求的「全面脫貧邁入小康社會」目標。才兩年多貴州就無力償債，對照此前的風光「脫貧」實顯諷刺。

另中央廣電總台中國之聲日前深入陝西、青海等地調查發現，部分地方以「美麗鄉村」為名，耗費財政資金大搞「面子工程」，甚至競相攀比。人口稀少的村莊集體收入微薄，卻耗資近百萬元建景觀欄，而村裡仍有道路泥濘不堪；偏遠鄉鎮過半村莊建奢華門（牌）樓，造價數十萬元等亂象。

多位受訪專家指出，一些鄉村建設出現「泛景區化」現象，不切實際的建設標準，也造成較重的村級債務等問題。對此，陝西、青海等相關部門回應已提出整改措施。