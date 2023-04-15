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沙塵暴掃及日韓 中專家：毋須根治 有利全球生態

中國新聞組／北京15日電
近日沙塵暴侵襲中國大陸北方，周邊的日本、南韓及台灣都受波及。(新華社)
近日沙塵暴侵襲中國大陸北方，周邊的日本、南韓及台灣都受波及。(新華社)

近日沙塵暴侵襲中國大陸北方，周邊的日本、南韓及台灣都受波及。關於沙塵天氣能否根治的問題，中國中央氣象台專家指出，沙塵暴並不需要根治，對全球生態系統，還是存在一些有利的地方。

據中國氣象局消息，今年以來，中國已出現八次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程達到沙塵暴級別，為今年第二次沙塵暴過程，這兩次沙塵暴起源皆為蒙古國，主受傳輸影響導致北京空氣質量持續性達到嚴重污染級別。

人民網報導，中國中央氣象台首席預報員桂海林在本周的一個會議上表示，關於根治沙塵天氣這個問題，實際上應該關注一下國家對沙塵的治理，對於一些本來就降水稀少的氣候區，現在防沙治沙採取的是科學態度，也就是對這些地區宜沙則沙，主要是防止它的沙地擴大化。

桂海林說，在降水稀少的氣候區，不利於植被生長，配上大風氣旋等一些特殊的天氣系統，沙塵出現是一個必然的天氣現象，所以說沙塵並不是需要根治的一個天氣。他還指稱，「沙塵天氣除了會帶來一些不利影響之外，實際上對於整個全球的生態系統，還是會存在一些有利的地方。」

桂海林並未說明沙塵暴「有利」之處在哪裡，他的「驚句」引起相當大的爭議，有網友諷刺在中國做「專家」現在已經不必讀書，亦有人問桂海林有沒有興趣到北京多吸幾口沙塵，肯定有益身心。

另據環球時報報導指出，南韓一些媒體以「沙塵暴起源於中國」為題進行熱炒，甚至用「造成災難」、「發源地如同地獄」等煽動性詞彙加以形容。此前，中國有關方面一再提醒，不少沙塵天氣源自中國境外，中國只是「途經站」，各方應避免炒作。

沙塵暴席捲北京，一名居民用塑料袋遮蓋。(美聯社)
沙塵暴席捲北京，一名居民用塑料袋遮蓋。(美聯社)

環球網報導，外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會時，日媒記者稱沙塵已到日本影響日本民眾生活，中國現在或者將來會採取哪些對策？汪文斌表示，近年來中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，近些年沙塵天氣比上世紀末已經明顯減少。今年沙塵天氣多發再次說明，加強防沙治沙、科學推進荒漠化綜合治理、建設生態文明和美麗中國是一項艱鉅的、長期的任務，需要持之以恆作出不懈努力。

北京日報報導，中國氣象科學院大氣成分與環境氣象研究所（碳中和監測與評估中心）研究員周春紅表示，針對沙塵的預報，得了解全球的沙漠分布，亞洲沙塵暴源區是全球沙塵暴源區的一部分，全球的沙塵暴還包括澳洲的西部沙漠，非洲的撒哈拉沙漠，還有中亞、西亞、東亞的沙漠乾旱地區等。而東北亞的沙塵暴，會影響到蒙古國、中國，向下游走會影響到南韓和日本。

網民笑言，在沙塵天氣出門會秒變成兵馬俑。（取材自微博）
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