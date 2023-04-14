玩低價團套路? 空姐賣商品達40分鐘 客吐槽：像搭火車

空姐飛機上推銷商品長達40分鐘，被乘客吐槽。（取材自北京日報）

中國旅客王女士近日投訴吐槽稱，她5日乘坐首都航空的航班，從天津前往雲南麗江休假，在飛機上碰到空姐在吆喝售賣商品，包括飛機模型、化妝品、墨鏡、絲巾等，售賣時間長達40分鐘左右，感覺自己好像「穿越」到了綠皮火車上，乘機體驗很不好。

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北京 日報報導，下飛機後，王女士撥打了客服熱線進行投訴。該航司客服表示，一般情況下，並不會在飛機上售賣商品。

但王女士9日從雲南麗江返程前往天津，航班上又一次遭遇空姐售賣商品。「返程航班起飛時間是早上6時50分，我4時30分左右就起床趕飛機，再加上有點高原反應，本來打算在飛機上睡一覺，結果被吵得沒法睡覺。」

據報導，王女士向空姐投訴稱，她們吆喝賣東西會影響旅客休息。空姐表示，在機上售賣商品是公司規定的流程。最後，空姐縮短了推銷時間，20分鐘左右結束了推銷。

南航、東航、國航三位工作人員均表示，三大航在機上均不會有售賣商品的環節。

報導指出，一位知情人士透露，海航系的首都航空、祥鵬航空、西部航空等廉價航空 有機上售賣服務。

另有多次乘坐春秋航空航班的旅客表示，該航司也有機上售賣跨境商品服務。

一位民航監管部門的工作人員表示，機上售賣服務不屬於民航業內違規違法行為，監管部門基本不會插手這類現象，是否提供機上售賣服務由航空公司自行決定。

業內人士表示，廉價航空公司的航班上出現機上售賣商品環節，是由於這類航司的機票價格低廉，要靠增加飛機上的輔助收入來取得平衡。在不影響飛行安全的前提下，監管部門一般不會過問。

這段視頻一經發出，就受到了很多網友的關注。有網友稱，旅客早起去趕飛機，結果飛機上被推銷商品，這樣很多人都沒有很好的休息。也有網友稱，只要不影響航空安全，不必在意。還有網友表示，一些廉價航空公司很早就有推銷自家航空公司周邊產品的環節，比如吉祥物、飛機模型、相關拼裝玩具等，時間就幾分鐘。

因此，這種商業模式還需要更多的規範和監管。同時，也希望航空公司能重視乘客的體驗，提供更優質的服務。

封面新聞評論稱，廉航切勿滑向「低價團」套路。航司為增收節支，可謂無所不用其極。一方面，增加航線、調高票價、拓寬營收 ；另一方面，在行李免費托運、機上免費餐食等開支上極力壓減。所謂「空中商城」業務被寄予厚望實屬順理成章。

評論說，航班上賣貨，已成為一些廉航重要的收入來源。但「機艙帶貨」時間長達40分鐘左右，很大可能已經超越了乘客的忍耐極限。那種「按頭安利」、「強行叫賣」的架勢，只會引發不適、招致反感。

評論指出，當越來越多航司「廉航化」，當越來越多的空乘「導遊化」、「PUA化」，當越來越多航班滑向「低價團」、「購物團」的路數，全行業確乎有必要反躬自省、捫心自問：航班賣貨的上限與邊界在哪裡？航空公司的本分與底線又在哪裡？