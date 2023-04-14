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哈爾濱砸錢催生 2孩每月500、3孩1000 網諷：邏輯錯了

中國新聞組／北京14日電
中國多地政府鼓勵生三孩，但許多父母表示，二孩已經帶給他們很大的養育壓力，對生育第三胎意願不高。此為示意圖。（中新社）
中國多地政府鼓勵生三孩，但許多父母表示，二孩已經帶給他們很大的養育壓力，對生育第三胎意願不高。此為示意圖。（中新社）

中國人口在去年出現負增長，今年以來多地拋出生育支持措施。像哈爾濱擬對二孩家庭每月發放500元（人民幣，下同，約72.7美元）育兒補貼，三孩發放1000元，直到該子女滿3歲。有網友嘲諷說，「邏輯錯了，現在是三胎的問題嗎？三胎缺你這點？你最應該解決的是為什麼連一胎都不生了」。

據上觀新聞報導，哈爾濱常住人口已跌破千萬，當地在10日發布「哈爾濱市育兒補貼發放辦法（試行）（徵求意見稿）」，除上述的補貼政策外，又有一些補貼「限制」。

這份「發放辦法」稱，申請育兒補貼的子女出生時間需在2021年10月29日之後，申請育兒補貼的子女要具有哈爾濱市戶籍。且如果夫妻僅一方為本地戶籍，育兒補貼則需減半。

澎湃新聞報導，根據上述徵求意見稿，各區、縣（市）衛生健康部門負責把育兒補貼發放至申請補貼子女的銀行帳戶，每月發放一次。發放育兒補貼所需資金，市、區承擔部分由市與區按照4∶6比例分擔；9個縣（市）自行承擔。市級資金採取年初預撥、下一年度據實清算的方式進行撥付，市級資金尚未下達及年度預算資金不足時，由同級財政部門先行墊付解決。此項支出納入各級財政「三保」保障範圍，按現行「三保」支出責任制予以兜底保障。

報導稱，「發放辦法」引發網友熱議，「那一孩，就不是人了嗎」、「打發要飯的，屁用」、「邏輯錯了，現在是三胎的問題嗎？三胎缺你這點？你最應該解決的是為什麼連一胎都不生了」、「直接發媳婦吧，不然哪來的孩」、「不缺人，缺韭菜，缺接盤俠」、「這是給有錢人家補貼吧？窮人一個都不敢生，富人生很多卻有補貼，真是奇葩」、「五百沒啥意義，五千可以解決實際問題」、「富人大部分離開黑龍江了」。

今年年初，中國國家統計局指出，中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人，人口比上一年年末減少85萬人。這是1960年代中國前領導人毛澤東領導「大躍進」運動後，遭遇大饑荒以來，人口首次下降。

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