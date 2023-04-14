李先念女婿劉亞洲涉貪 移交軍隊司法系統 恐遭重判

「紅二代」劉亞洲涉嫌嚴重違法違紀落馬。（取材自微信）

中國解放軍前空軍上將、國防大學前政委劉亞洲涉嫌嚴重違法違紀落馬，中央軍委紀委認涉案金額巨大，移交軍隊司法系統，外傳可能遭重判。劉亞洲是前國家主席李先念的女婿，也是著名戰略家，由於其頗具影響力，軍隊已展開清理「劉亞洲餘毒」。分析認為，此事件疑是習近平 權力鞏固後，藉整肅「太子黨」以排除異己及軍中反戰勢力，不排除為日後開戰做準備。

明報等港媒報導指出，70歲的劉亞洲是著名軍旅作家，曾任空軍副政委，常以戰略家姿態出現，發表「我願意做自由思想的殉道者」等文章，還推出九卷的「劉亞洲文集」，頗具影響力。他出身革命軍人家庭，夫人李小林是李先念的女兒，曾任中國對外友好協會會長。

2017年年初，劉亞洲未滿65歲提早退休後未在全國人大或政協獲職位即引發猜測。2021年底傳出被查。報導引述消息人士透露，今年春節前後，中共 中央軍委紀委完成對劉亞洲調查，涉案金額巨大，將「雙開」並移交司法。軍隊已自3月開展「肅清劉亞洲餘毒」，徹底清除涉及劉亞洲的圖書、報紙、期刊、文章、題字、講稿等「有害信息」。

左派「紅色文化網」最近也連續刊登署名「賀蘭峰」的文章，痛批劉亞洲是「兩面人」，「中國軍隊的頭號漢奸」等。並指劉亞洲長期兜售西方「人道」、「人權」、「人性」、「民主」、「自由」等普世價值的私貨，其所作所為「是一個典型的野心家和陰謀家」。

自由亞洲電台報導稱，早在上月就傳出劉亞洲可能被判死緩，有官方背景的「紅色文化網」的文章側證了有關傳聞並非空穴來風。

報導引述澳洲 雪梨科技大學中國研究教授馮崇義表示，不排除劉亞洲被死刑或死緩，他認為，只要習近平在位，就會將劉亞洲置於死地，因為劉亞洲是「太子黨」的人，是習近平很大的「眼中釘」。中共清除劉亞洲，也與清除軍中反戰勢力有關係，習近平是在軍事動員，這不排除為海峽兩岸的開戰做準備。

馮崇義指，劉亞洲與任志強都屬於在「紅二代」中覺醒的人，「如果說任志強是當時開明派代表，劉亞洲就是現今的代表」。

報導指出，綽號「任大炮」的房地產大亨任志強2020年被重判18年，有指是中共要對黨内「反習」力量「殺雞儆猴」。