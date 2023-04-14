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意外終止連4黑 中3月出口激增

記者葉文義／綜合報導
中國海關總署13日公布今年第一季外貿表現，3月單月年增率14.8％，第一季同比正成長0.5％。圖為山東青島港貨輪。（新華社）
中國海關總署13日公布今年第一季外貿表現，3月單月年增率14.8％，第一季同比正成長0.5％。圖為山東青島港貨輪。（新華社）

中國海關總署13日公布3月進出口貿易數據，出口總值3155.9億美元，年增14.8％，表現「由負轉正」、終止連4個月下滑；進口總值2274億美元，年減1.4％，優於市場預期。3月貿易順差881.9億美元，高於市場預期的400億美元。

根據中國海關總署統計，累計今年第1季中國外貿進出口總值1.44兆美元，年減2.9％，其中出口8218.3億美元，年增0.5％；進口6171.2億美元，年減7.1％。東協仍是中國第一大貿易夥伴，第1季中國對東協進出口2277.9億美元，年增7.6%，占中國外貿總值的15.8％。

據統計，前3月外貿進出口總額為1兆4389億美元，較去年同期減幅2.9％。雖然出口終止「連4黑」，進口方面仍相對不振，統計前3月進口總值6171.2億美元，較去年同期衰退7.1％，但與前2月減幅10.2％已縮小3.1個百分點。

3月出口意外激增，路透引述品點資產管理公司首席經濟學家張志偉分析表示，更有可能與出口商急於完成過去幾個月因疫情而中斷的積壓訂單，全球需求前景依然低迷，強勁的出口增長不太可能持續。

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