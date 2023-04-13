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父遺言看不懂 網解出「不要難過我想你堅強」把她逼哭

中國新聞組／北京14日電
中國網友近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助。（取材自小紅書）
中國網友近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助。（取材自小紅書）

有中國網友近日於小紅書發文，指爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助：「有人可以認出來嗎？」中國網友看後紛紛「伸出援手」，一致解讀出話語原來是9個字，「不要難過，我想你堅強」，直指「真的淚崩」。

香港01報導，這名上海在小紅書以「認不出爸爸臨終寫的字」為題發文，貼出一張單行紙，上面歪歪斜斜極潦草地寫了兩行字，該網民指出，他的爸爸近日病逝，臨終前拉著媽媽的手說話，但由於媽媽聽不懂，遂讓爸爸寫出來，「寫了一行，媽媽說看不懂，又拿過紙筆寫了一行」，「爸爸奮力寫下那一行就走了」。

然而由於爸爸臨終寫字過分潦草，原po一家無法讀懂，故向其他網友求助：「這大概就是爸爸最後留下的隻言片語了，求助有人可以認出來嗎？」

據報導，中國網友看後議論紛紛，一致解讀出爸爸臨終遺言 ── 「不要難過，我想你堅強」，瞬間感動落淚，「應該是，真的淚崩」、「認同這個」、「我哭了」。

報導指出，也有網友安慰原po「親人離去，但只要我們不忘記，他就永遠在」，並分享自己父親臨終遺言，「 我爸臨終時候說，這一生身無長處，不曾留下什麼給我，我哭到說不出來話，我想對他說，並不是的，你給了我柔軟的靈魂和此後漫長的一生」、「想起我爸爸臨終前，因為太累了，沒有及時給我爸換紙尿褲，生自己的氣，氣哭了，邊哭邊幫我爸換紙尿褲，他突然看著我，飆出來一句妹啊你要堅強啊」。

還有媒體報導指出，有了網友的成功例子，小紅書之後也出現不少手寫遺書，網友也紛紛化身「遺書解讀師」，熱心幫忙解讀，有人發現原來爺爺遺言不想火化，也有人知道外祖父在家裡隱蔽角落藏了私房錢。

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