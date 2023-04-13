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中寮鐵路國際客運首發 20分鐘票賣光

中國新聞組／北京13日電
中寮鐵路萬象站售票廳，一名中國籍旅客展示中寮鐵路國際旅客列車車票。（新華社）
中寮鐵路萬象站售票廳，一名中國籍旅客展示中寮鐵路國際旅客列車車票。（新華社）

中寮鐵路跨境客運13日通車，當天上午8點零8分，D887次國際旅客列車將從中國昆明南站始發，滿載旅客開往寮國永珍（又譯老撾萬象），D888次列車從寮國萬象發車駛向中國昆明。這是中寮鐵路運營一年多後，國際旅客列車正式開行。當天有一個48人旅遊團從昆明出發前往寮國，有參團的老「鐵路人」說，自己的孩子曾參與鐵路修建，目前也在這條鐵路上工作，因此這次出行特別有意義。

香港文匯報報導，中寮鐵路2021年12月開通運營以來，貨運和國內段客運數據都很好，坐著火車遊兩國一直是出境遊客們的願望。13日車票開售僅20分鐘不到，昆明至永珍各等級的票就進入「候補」狀態，十分搶手。

據了解，從昆明至萬象全程10小時30分，二等座票價為542元（人民幣，下同），一等座票價為864元。目前通關實行「兩地兩檢」，全程大約需要3小時。

旅行公司服務人員說，此前赴寮國的旅行團，都是飛機出行，成本高不說，對一些年紀大或者有疾病限制不宜乘飛機的人就很不友好，這次昆明到永珍列車開通後，不僅參團的成本降了七、八百元，還讓更多人可以實現寮國之旅。

「在此之前，我們也組過分段乘火車去寮國的團，就是先到雲南磨憨，大約住一晚，第二天通關再到磨丁火車站，乘坐寮國境內的瀾滄號動車繼續前往永珍。」她說，雖然現在國際旅客還是需要下車通關，但比起之前，時間必定縮短很多，這將大大提升旅客的體驗感。

退休族虞先生說，「太激動了，我今晚上恐怕是要睡不著了」，他表示，「我從工作就在鐵路上，用中國標準建設的中寮鐵路，是我們國家的驕傲，我一定要好好體會一下從起點到終點。」虞先生的兒子幾年前參與了中寮鐵路的修建，目前也工作在這條鐵路上，再去看看兒子工作、奮鬥的地方，也是此行的願望。

中寮鐵路激活了旅遊經濟，從寮國永珍前往北部重要旅遊城市琅勃拉邦，85%的遊客選擇乘坐火車，不僅如此，中寮鐵路還連通了泰國、馬亞西亞、越南等國的旅遊市場。未來，依託中寮鐵路「一程多國」的旅行將為人們提供更多的選擇。

越南 退休 香港

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