動作低俗惹反感…小學生流行「電搖」 家長憂心

中國小學生間近年流行起做「電搖」動作。(取材自bilibili)

最近在小學生間流行一個奇怪的動作：雙腿下蹲，手臂前伸，高頻率地做「拉鋸式」的晃動。這個不太雅觀還有點不禮貌的舉動被稱為「電搖」，在孩子間特別火，成為繼「孤勇者」後，小學生群體中出現的又一現象級行為。

北京 青年報報導，腿部深蹲，一隻手平舉橫置於胸前，另一隻手作突刺狀在其上下來回穿行，配合下半身快速地跨步抖動或蹲起——這便是一套完整的「電搖」動作。

武漢 一位小學班主任指出，這個動作正以病毒式傳播速度，快速滲透到小學生群體中，「剛開始看到班上有學生做這個動作，還以為是孩子們的新遊戲，只是不太雅觀，也沒有制止，但後來不斷有學生來跟我說某某『電搖』他，自己感到很委屈，很氣憤，我這才意識到『電搖』已經遠遠超出我的想像」。

有家長表示，在學校門口、小區樓下，甚至在公交車站，都看到好多小男孩相互做這個動作，很令人反感，但這似乎是他們之間以肢體語言進行的社交。

關於「電搖」的由來，一種比較令人信服的說法是來源於一款網絡遊戲裡的動作，這個動作表達的是鄙視嘲諷對手的意思。

華中師範大學教育 學院塗艷國教授說，如果孩子不分場合、不懂禮節地做出令人反感的行為舉止，甚至夾帶不文明的動作和語言，久而久之，就會成為孩子的行為習慣，從而影響孩子的價值判斷，帶偏孩子的成長軌跡，「這也是一種從眾效應，受到周圍環境和同齡人的影響。他們可能會模仿同齡人的言行，感覺自己跟同伴打成一片，更受歡迎」。