我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

北大參觀只限親友 黃牛要價200元

中國新聞組／北京13日電
北京清華大學只向校友和在校師生員工的親友開放。（中新社）
北京清華大學只向校友和在校師生員工的親友開放。（中新社）

儘管新冠疫情趨緩，目前中國多間高校（大學）仍只向校友和在校師生員工的親友開放。北京青年報調查發現，高校的限制性開放使得幫人預約進校門成了黃牛黨的熱門生意。不同學校報價也大有差異，比如：進清華每人80-120元（人民幣，下同）之間；進北大150-200元。

據報導，大部分高校對校外人士的開放是從校友開始。今年1月中旬，清華、北大、人大等多所在北京的高校宣布，校友憑電子校友卡可以入校。其中只有北大在向校友開放之前已先行為在校生開放預約親友入校的權限。2月6日起，清華、人大的在校學生或教職員工都可通過線上系統預約親屬和朋友來訪學校。此後，北京科技大學、北京航空航天大學、中國農業大學、北京工業大學、北京林業大學等眾多在京高校也先後宣布上線師生親友訪客預約系統。

除了北京，中國國內其他地區的高校也都在2月以後向校內人士的親友開放。

不過，在北京青年報查詢的十餘家高校裡，校外人士想進入校園都必須在校內有「關係」，要麼是校友，要麼是在校學生或教職工的親友，要麼是到校內辦事。除了校友，校外人士進校園都要通過校內人士或單位預約，普通公眾連預約資格都沒有。

上周，外地大學生小沈到北京參加研究生復試，順路把父母和妹妹一起帶到北京旅遊。清華大學是小沈妹妹的「夢中情校」，因為在清華校內沒有熟人，沒法進校門 ，小沈只得在社交平台上發帖找網友求助，卻吸引來好幾個黃牛。「可能是知道我們比較著急，他們的報價一個比一個貴，最後我們4個人花了480元才進了清華的大門。」

據了解，由於北大的預約限制比清華多，北大的價格要高於清華。目前，北大每個學生每日最多申請2人次，一個月只能預約8人次，而清華一次最多可約5人。預約進北大，每人價格在150元至200元，預約進清華的報價在80元至120元。

相比之下，中國其餘高校預約進門的黃牛報價一般在幾十元左右。比如廈門大學的報價基本在30元至60元之間，武漢大學多為二、三十元。

除了社交平台，連電商平台上的一些旅行社也開展起相關業務。一家旅行社的客服表示，現在預約進清華每人100元，人多可以打折，最低每人80元，但五一期間名額緊張，每人120元。該旅行社還可以安排預約進北大，但是北大更貴，每人最少150元，五一期間都約滿了。

知情人士透露，這些主動攬客的黃牛一般都不是高校的學生或老師，只不過是認識校內師生或教職員工，最終也都是通過這些校內人士來預約。有些校內人士是出於好心無償幫忙，有些可能跟黃牛有分成交易。

北京 疫情 武漢

上一則

中美科技戰正緊繃 巴西總統擬訪華為上海創新中心 美恐不滿

延伸閱讀

中國首季求職上升4成 深京渝滬活躍

中國首季求職上升4成 深京渝滬活躍
世界日報 4/15升學規畫線上免費講座（中）

世界日報 4/15升學規畫線上免費講座（中）
「億萬人民集體吃土」：從中國擴散日韓的沙塵暴之亂

「億萬人民集體吃土」：從中國擴散日韓的沙塵暴之亂
台抗議禁航 北京罕見讓步 彭博：中國內部協調恐有問題

台抗議禁航 北京罕見讓步 彭博：中國內部協調恐有問題

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間