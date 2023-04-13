北大參觀只限親友 黃牛要價200元

北京清華大學只向校友和在校師生員工的親友開放。（中新社）

儘管新冠疫情 趨緩，目前中國多間高校（大學）仍只向校友和在校師生員工的親友開放。北京 青年報調查發現，高校的限制性開放使得幫人預約進校門成了黃牛黨的熱門生意。不同學校報價也大有差異，比如：進清華每人80-120元（人民幣，下同）之間；進北大150-200元。

據報導，大部分高校對校外人士的開放是從校友開始。今年1月中旬，清華、北大、人大等多所在北京的高校宣布，校友憑電子校友卡可以入校。其中只有北大在向校友開放之前已先行為在校生開放預約親友入校的權限。2月6日起，清華、人大的在校學生或教職員工都可通過線上系統預約親屬和朋友來訪學校。此後，北京科技大學、北京航空航天大學、中國農業大學、北京工業大學、北京林業大學等眾多在京高校也先後宣布上線師生親友訪客預約系統。

除了北京，中國國內其他地區的高校也都在2月以後向校內人士的親友開放。

不過，在北京青年報查詢的十餘家高校裡，校外人士想進入校園都必須在校內有「關係」，要麼是校友，要麼是在校學生或教職工的親友，要麼是到校內辦事。除了校友，校外人士進校園都要通過校內人士或單位預約，普通公眾連預約資格都沒有。

上周，外地大學生小沈到北京參加研究生復試，順路把父母和妹妹一起帶到北京旅遊。清華大學是小沈妹妹的「夢中情校」，因為在清華校內沒有熟人，沒法進校門 ，小沈只得在社交平台上發帖找網友求助，卻吸引來好幾個黃牛。「可能是知道我們比較著急，他們的報價一個比一個貴，最後我們4個人花了480元才進了清華的大門。」

據了解，由於北大的預約限制比清華多，北大的價格要高於清華。目前，北大每個學生每日最多申請2人次，一個月只能預約8人次，而清華一次最多可約5人。預約進北大，每人價格在150元至200元，預約進清華的報價在80元至120元。

相比之下，中國其餘高校預約進門的黃牛報價一般在幾十元左右。比如廈門大學的報價基本在30元至60元之間，武漢 大學多為二、三十元。

除了社交平台，連電商平台上的一些旅行社也開展起相關業務。一家旅行社的客服表示，現在預約進清華每人100元，人多可以打折，最低每人80元，但五一期間名額緊張，每人120元。該旅行社還可以安排預約進北大，但是北大更貴，每人最少150元，五一期間都約滿了。

知情人士透露，這些主動攬客的黃牛一般都不是高校的學生或老師，只不過是認識校內師生或教職員工，最終也都是通過這些校內人士來預約。有些校內人士是出於好心無償幫忙，有些可能跟黃牛有分成交易。