山東小伙幫老人顧攤 水果賣光失智奶奶卻忘了回來

老人三輪車上賣的水果。（視頻截圖）

山東安丘一名小伙日前去水果攤買水果，攤主突然稱要上廁所，讓其幫忙看攤位，結果水果賣光了卻沒等到攤主回來，出攤的三輪車也沒人認領；原來該攤主患有阿茲海默症 ，上了廁所就忘記擺攤這件事了。

極目新聞報導，劉先生今年19歲是大一學生，他日前出門買水果時，看見一名老奶奶在一輛電動三輪車旁賣水果，他到攤前選了兩筐桑葚，還沒來得及付錢，奶奶便要他幫忙看一下攤位。

「她說她要上個廁所，可是等了五、六分鐘人都沒來，那個路段不准擺攤，當時城管來了，我又擔心城管把老人的三輪車和水果沒收了，於是就把三輪車開跑了。」劉先生稱，他擔心老人找不到他著急，20分鐘後又將三輪車開回原地等待。當天天氣較熱，他擔心水果被摀壞，便幫忙賣起水果，水果只有桑葚和草莓兩種，由於他不知道具體價格，便根據草莓大小定價，桑葚一筐10元。

據報導，後來劉先生在社交平台連續發布九條視頻，其中一條視頻配文寫道：「賣水果的奶奶還沒來，我一個買水果的替她賣了三單，希望奶奶或奶奶的家人看到這條視頻來找我。」好心的劉先生最後把車上11筐草莓，15筐桑葚都賣光了，一共310元。

最後，奶奶的家屬在社交平台刷到小伙發布的視頻，小伙才將三輪車物歸原主。奶奶的孫子周先生說，當晚他在家準備給三輪車充電時，發現三輪車不見了，他就問71歲的奶奶車子去哪了，但奶奶有阿茲海默症，不記得了，直到周先生刷到劉先生發布的影片，立馬跟他連繫。