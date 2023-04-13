我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

杭師大2元蓋澆飯 18年暖心沒漲價 「讓學生吃飽」

中國新聞組／北京13日電
「2元蓋澆飯」的菜色還有魚。(取材自微信)
「2元蓋澆飯」的菜色還有魚。(取材自微信)

從2005年開始至今，杭州師範大學為解決家庭經濟困難學生就餐問題，推出「2元蓋澆飯」，菜色有一份葷菜、一份素菜及米飯，18年從未漲價；即使學校歷經多次搬遷、物價飛漲，仍一秉初衷。近日，有網友拍下介紹「2元蓋澆飯」歷史的展板圖，分享至網絡後引發熱議。

中國青年報微信公號報導，展板上介紹學校最初推出「2元蓋澆飯」的原因：2005年開學初，下沙1號餐廳管理人員發現有同學就餐時僅購買一份白米飯，就著免費湯解決三餐，在隨後召開的學生座談會上，也有同學反映家庭經濟困難同學的就餐問題，座談會結束後，餐廳主任希望為家庭困難的同學盡一份綿薄之力，從而提出在餐廳開設專窗，以一份葷菜＋一份素菜＋米飯的蓋澆飯形式向家庭困難的同學供應，僅以每份2元的暖心價出售，並可免費續飯。

「2元蓋澆飯」歷史的展板圖。(取材自微信)
「2元蓋澆飯」歷史的展板圖。(取材自微信)

十餘年來，杭州師範大學歷經了多次的搬遷，但學校到哪裡，「2元蓋澆飯」特色窗口就開到哪裡，即使期間的物價持續上漲，為了滿足困難學生的就餐需求，「2元」的價格卻始終沒有變過。

報導指出，目前，學校的倉前和下沙校區的4個食堂，都開設「2元蓋澆飯」窗口，有6到8種配菜可供選擇，其中米飯可以無限續，食堂每日還有免費湯。

據統計，學校平均每日售出大約1200份「2元蓋澆飯」。報導稱，網友紛紛為杭師大「2元蓋澆飯」點讚，「真的很感動」、「希望這樣的學校多一點」、「羨慕了」。

「2元蓋澆飯」窗口之一。(取材自微信)
「2元蓋澆飯」窗口之一。(取材自微信)

微信

上一則

滬老夫妻搬家遇「刺客」 花費是報價7倍 包裝膜就1萬8

下一則

沒帶錢手機…安徽祖孫失聯10天 抽乾2水塘排查仍找不到

延伸閱讀

6人花4萬吃上海「米其林餐廳」 出現上吐下瀉 餐廳這樣回應

6人花4萬吃上海「米其林餐廳」 出現上吐下瀉 餐廳這樣回應
紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳

紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳
聖谷華人區 吹起Omakase私廚風潮

聖谷華人區 吹起Omakase私廚風潮
美食地圖／40年老店金園 成龍、洪金寶都來過

美食地圖／40年老店金園 成龍、洪金寶都來過

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間