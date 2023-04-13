杭師大2元蓋澆飯 18年暖心沒漲價 「讓學生吃飽」

「2元蓋澆飯」的菜色還有魚。(取材自微信)

從2005年開始至今，杭州師範大學為解決家庭經濟困難學生就餐問題，推出「2元蓋澆飯」，菜色有一份葷菜、一份素菜及米飯，18年從未漲價；即使學校歷經多次搬遷、物價飛漲，仍一秉初衷。近日，有網友拍下介紹「2元蓋澆飯」歷史的展板圖，分享至網絡後引發熱議。

中國青年報微信 公號報導，展板上介紹學校最初推出「2元蓋澆飯」的原因：2005年開學初，下沙1號餐廳管理人員發現有同學就餐時僅購買一份白米飯，就著免費湯解決三餐，在隨後召開的學生座談會上，也有同學反映家庭經濟困難同學的就餐問題，座談會結束後，餐廳主任希望為家庭困難的同學盡一份綿薄之力，從而提出在餐廳開設專窗，以一份葷菜＋一份素菜＋米飯的蓋澆飯形式向家庭困難的同學供應，僅以每份2元的暖心價出售，並可免費續飯。

「2元蓋澆飯」歷史的展板圖。(取材自微信)

十餘年來，杭州師範大學歷經了多次的搬遷，但學校到哪裡，「2元蓋澆飯」特色窗口就開到哪裡，即使期間的物價持續上漲，為了滿足困難學生的就餐需求，「2元」的價格卻始終沒有變過。

報導指出，目前，學校的倉前和下沙校區的4個食堂，都開設「2元蓋澆飯」窗口，有6到8種配菜可供選擇，其中米飯可以無限續，食堂每日還有免費湯。