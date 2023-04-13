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中國口罩令新指引 公共運輸不強制佩戴

中國新聞組／北京13日電

中國12日發布預防新冠新指引，民眾搭乘公共交通工具及進入人員密集場所，改列為「建議配戴口罩」，不再強制要求戴口罩。官方稱，這是為了盡量減少對公眾生產生活的影響。

中國國家疾控局微信公眾號12日晚發布，中國國務院聯防聯控機制疫情防控組印發「預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引（2023年4月版）」，提出「應佩戴口罩」、「建議佩戴口罩」、「可不佩戴口罩」的分類建議。

「應佩戴口罩」包括新冠陽性期間、出現病毒感染症狀期間、社區或學校發生群聚疫情，以及前往醫療機構、養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所時。

「建議佩戴口罩」包括乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公車等公共交通工具；進入超市、影劇院、客運場站等環境密閉、人員密集場所；參加沒有防控要求的大型會議或活動舉辦，以及老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所，不再強制要求戴口罩。

「可不佩戴口罩」則包括露天廣場、公園等室外場所；人員相對固定的室內工作場所和會議室；學校師生在校期間；有防控要求的大型會議或活動；進行運動的人員，佩戴口罩可能導致呼吸困難時，以及三歲及以下嬰幼兒等。

「指引」稱，這是考慮當前疫情形勢和新冠病毒危害變化，優化調整佩戴口罩建議，進一步減少了應佩戴口罩的情形或場景，在保證防控效果的基礎上，盡量減少對公眾生產生活的影響。

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