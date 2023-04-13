我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

全球首例 世衛：廣東56歲婦女染H3N8禽流感 重症死亡

中國新聞組／北京13日電
中國出現全球首宗染H3N8死亡個案，世衛示警。圖為早前一名H7N9禽流感患者在武漢的接受治療。(Getty Images)
中國出現全球首宗染H3N8死亡個案，世衛示警。圖為早前一名H7N9禽流感患者在武漢的接受治療。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）示警，廣東省報告一名女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。全球已有三起H3N8禽流感的事件，均為中國通報個案，此為首例死亡個案；三例均與禽類接觸有關，尚無人傳人案例。

路透報導，世衛11日發布聲明指出，死者是56歲廣東省中山市女子，有其他慢性疾病史，且有活禽接觸史。

報導指出，世衛稱，她在發病前到訪的菜市場經採檢驗出A型流感（H3），並暗示這可能是感染源。世衛要求對動物和人展開進一步的調查。

據報導，三起禽流感病例全都在中國，前兩例於去年通報。廣東省疾控中心是在上月底報告第三例病例的，不過報告沒有提供這名女性患者死亡的具體情況。美國之音引述中國方面提供的信息報導，這名女性患者今年2月22日發病，3月3日住院，3月16日去世。

不過，世衛也強調，沒有在死亡案例的親密接觸對象中找到其他感染病例，稱「根據現有資料，這個病毒似乎不具備輕易在人群中傳播的能力，因此就全國、地區或國際層面上而言，人傳人的風險並不高。」

據報導，H3N8病毒在人類身上很少見，但在鳥類間卻很常見，但病症並不多，甚至完全沒有。世衛建議，為了將感染風險降至最低，各國應提高公眾對避免接觸高風險環境的重要性的認識，如活動物市場（農場）、活家禽或可能被家禽或鳥類糞便污染的表面。公眾應避免接觸因不明原因生病或死亡的動物，並應及時向當局報告。

另據美國之音報導，H3N8病毒最初是在一種北美水禽中發現的，2002年開始傳播，人類在馬、狗和海豹身上發現這種病毒，但一直都沒有發現人類感染病例，直到去年4月和5月發現有兩名中國人感染這種病毒。

中國衛健委去年4月通報全球首例H3N8禽傳人的病例。這個病例是河南的一名男孩，中國專家當時稱，他感染的H3N8禽流感病毒為禽源性。

不過，據21世紀經濟報導消息，中國和澳洲科學家的研究結論是，「下一次席捲人類的大流行病可能是由一種在動物身上製造的新流感病毒株引起的，而人類對這種病毒幾乎沒有免疫力」。

研究人員認為，禽流感可能是下一個新的大流行毒株的來源。鳥類是它們的天然宿主，這增加了禽流感成為人畜共患病（zoonotic）的可能性。

流感 世衛 澳洲

上一則

反中立場鮮明的德國外長訪京 對話秦剛

下一則

廣告模特拉眼角變「瞇瞇眼」 迪奧再陷辱華風暴

延伸閱讀

恐怖科幻成真？「邪惡版AI」被下令毀滅人類 竟開始研究最強核武

恐怖科幻成真？「邪惡版AI」被下令毀滅人類 竟開始研究最強核武
快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源

快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源
禽流感肆虐 日本撲殺1740萬隻禽鳥 16地陷「無處掩埋」窘境

禽流感肆虐 日本撲殺1740萬隻禽鳥 16地陷「無處掩埋」窘境
新聞評論／難解的蛋蛋危機

新聞評論／難解的蛋蛋危機

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間