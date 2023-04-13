全球首例 世衛：廣東56歲婦女染H3N8禽流感 重症死亡

中國出現全球首宗染H3N8死亡個案，世衛示警。圖為早前一名H7N9禽流感患者在武漢的接受治療。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）示警，廣東省報告一名女性感染H3N8禽流感 ，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。全球已有三起H3N8禽流感的事件，均為中國通報個案，此為首例死亡個案；三例均與禽類接觸有關，尚無人傳人案例。

路透報導，世衛 11日發布聲明指出，死者是56歲廣東省中山市女子，有其他慢性疾病史，且有活禽接觸史。

報導指出，世衛稱，她在發病前到訪的菜市場經採檢驗出A型流感（H3），並暗示這可能是感染源。世衛要求對動物和人展開進一步的調查。

據報導，三起禽流感病例全都在中國，前兩例於去年通報。廣東省疾控中心是在上月底報告第三例病例的，不過報告沒有提供這名女性患者死亡的具體情況。美國之音引述中國方面提供的信息報導，這名女性患者今年2月22日發病，3月3日住院，3月16日去世。

不過，世衛也強調，沒有在死亡案例的親密接觸對象中找到其他感染病例，稱「根據現有資料，這個病毒似乎不具備輕易在人群中傳播的能力，因此就全國、地區或國際層面上而言，人傳人的風險並不高。」

據報導，H3N8病毒在人類身上很少見，但在鳥類間卻很常見，但病症並不多，甚至完全沒有。世衛建議，為了將感染風險降至最低，各國應提高公眾對避免接觸高風險環境的重要性的認識，如活動物市場（農場）、活家禽或可能被家禽或鳥類糞便污染的表面。公眾應避免接觸因不明原因生病或死亡的動物，並應及時向當局報告。

另據美國之音報導，H3N8病毒最初是在一種北美水禽中發現的，2002年開始傳播，人類在馬、狗和海豹身上發現這種病毒，但一直都沒有發現人類感染病例，直到去年4月和5月發現有兩名中國人感染這種病毒。

中國衛健委去年4月通報全球首例H3N8禽傳人的病例。這個病例是河南的一名男孩，中國專家當時稱，他感染的H3N8禽流感病毒為禽源性。

不過，據21世紀經濟報導消息，中國和澳洲 科學家的研究結論是，「下一次席捲人類的大流行病可能是由一種在動物身上製造的新流感病毒株引起的，而人類對這種病毒幾乎沒有免疫力」。

研究人員認為，禽流感可能是下一個新的大流行毒株的來源。鳥類是它們的天然宿主，這增加了禽流感成為人畜共患病（zoonotic）的可能性。