1株香菜吃5月、日用品薅來的 年輕夫妻靠摳門落戶北京

新北京人李朵和林華努力壓低家庭開銷，家中種香菜（圖）、紙箱當床頭櫃，3年存了百萬元。（取材自微信）

一根香菜吃5個月，每月生活費控制在1000元(人民幣，下同，約145美元)以內，女兒衣服多是別人送的，屋裡物品幾乎都是「薅」來的。在北京 通州，有對「摳門夫婦」過著極簡生活，他們拒絕基本生存需求外的消費，通過極度摳門的生活方式，三年存了百萬，成功「摳」出一個家，在北京落戶，完成了一場階層躍遷。

騰訊新聞報導，新北京人李朵和林華努力壓低支出維持家庭運轉。這房子是男主人林華婚前靠節儉生活省下的積蓄，2016年首付200多萬，買下約100平米的兩室一廳二手屋。所有家具加起來不到1萬塊錢，妻子李朵忍不住發笑說，林華當初一定沒想到這個家的女主人也「摳門」。

林華在媒體工作，李朵在互聯網的外包崗位，刨去8000元的房貸，他們一個月開銷只占到收入的十分之一。房子裡擺在明面上的東西，除了四堵牆、一個天花板和家具，幾乎都是「薅」來的。

他們家中有株香菜，至少比當初同在菜攤的香菜多活了5個月。李朵說，當時5根香菜花了3塊多，她覺得一頓吃光「太不值當」，於是挑出最鮮嫩的一根種在盆栽裡。此後5個多月，這個家再沒有購買過香菜。

據報導，夫妻倆可以為了12卷衛生紙，連續去某平台簽到28天；甚至將0元薅到的東西轉手賣出去，比如一個護膚品小樣賣15元，夠一家人兩天的伙食費。家裡唯一的奢侈品是林華的一雙運動鞋，也是同事穿過的舊鞋。

「我們每個季度的衣服不會超過5套，鞋子只有春夏秋冬4雙，全靠襪子薄厚調節溫度。除非衣服穿爛，或者非常有必要，才會買新的。女兒的衣服大多都是別人送的。

李朵認為「摳門」沒有什麼難堪的，「我們『摳』不是因為窮」，反而因為節儉的生活感到心安。婚後三年二人已經手握百萬元級別的存款。

李朵和林華的「摳」各有緣由。林華出生於安徽農村，幼年時家中貧寒，時常餓肚子的經歷，讓他養成了珍惜物品的習慣。後來從名校畢業、找到體面的工作，也時常害怕不努力工作就要回到從前的生活裡去。李朵的母親確診為乳腺癌晚期，治療幾乎掏空了家裡的積蓄仍去世。李朵領悟到此前富足的生活其實並不牢靠。攢錢帶來的安穩感和底氣，讓她不再懼怕生活中的意外降臨。