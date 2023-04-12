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去年淨虧逾2.7億 「全聚德連虧3年」登熱搜

中國新聞組／北京12日電
全聚德幾乎就是北京烤鴨的代名詞。（取材自全聚德官網）
全聚德幾乎就是北京烤鴨的代名詞。（取材自全聚德官網）

北京烤鴨名店「全聚德」最新年報顯示，去年淨利潤虧損2.78億元（人民幣，下同，約4035.8萬美元），虧損幅度同比擴大76.86%。年報公布後「全聚德連虧三年」登上熱搜，中國論壇上一篇「全聚德已衰落了嗎？」的熱帖更吸引上千萬人瀏覽。有網友虧，「全聚德味道一般、價格還高，虧本很正常」。

上游新聞報導，根據全聚德公布的財報，2022年營收約7.19億元，同比下滑24.16%。這已是全聚德連續第三年虧損，2021年，全聚德虧損約1.57億元，2020年虧損約為2.62億元。

全聚德在年報中透露，「2022年，公司多家門店受宏觀因素影響閉店或關閉堂食，全年利潤出現較大幅度虧損。」為彌補暫停內用的損失，全聚德在過去一年舉辦26次線上外賣營銷活動，外賣收入同比增長41%。

此外，全聚德在年報中坦言，「公司持續經營能力存在不確定性」，今年擬不分紅。「全聚德連虧三年」的話題也在11日登上熱搜榜，引發網友熱議。

據報導，知乎上一篇「如何評價全聚德？已經衰落了嗎？」熱帖已有上千萬人瀏覽，有網民直言「（品牌）溢價太嚴重」、「味道下降、溢價高、服務態度差」幾乎是地方特產類餐飲的通病。

近年來，包括全聚德、狗不理、西安飲食等餐飲老字號品牌均出現諸如營收下降、利潤下滑、經營乏力等困境。

商務部數據顯示，被認定的「中華老字號」數量從新中國成立初期的1萬多家減少至目前的1128家。雖然這些老店的「平均年齡」超過160歲，但只有10%的企業盈利，20%的老字號虧損，70%的企業在維持現狀。

利潤 營收 北京

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