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南下沙塵被擋下 中國網友紛紛感謝秦嶺

中國新聞組／北京12日電
網友小袁11日上午8時許在陝西西安市秦嶺拍下的天氣。（取材自央廣網）
網友小袁11日上午8時許在陝西西安市秦嶺拍下的天氣。（取材自央廣網）

沙塵11日侵襲華北、東北多個城市，甚至南方地區的上海、江蘇南京、湖北武漢等城市也被沙塵天氣籠罩，但相較而言，秦嶺以南地區沙塵較弱，引得網友紛紛感謝秦嶺，「秦嶺山脈已阻擋本次沙塵」、「感謝秦嶺為我們遮風擋土」。

人民日報健康客戶端報導，進入3月以來，沙塵天氣增多，本次沙塵天氣的沙子依然來自蒙古國的戈壁與沙漠。北京氣象台高級工程師張明英表示，內蒙、新疆、西北，包括黃土高原等有豐富的沙源地，提供了大量的沙和塵，氣候條件合適就會揚起大量風沙。春季出現蒙古低壓，低壓形成後，把北邊冷空氣吸引下來，產生大風，把低空的沙塵吹到高空，通過氣流輸送到比較遠的地方。

沙塵自西北向東南，從蒙古到中國，正好經過三北防護林，為何三北防護林無法抵禦沙塵？

據報導，三北防護林工程是中國西北、華北和東北地區建設的大型人工林業生態工程，從1979年開啟，預計到2050年完成，歷時73年，如今累計完成造林面積超過3000萬公頃。張明英表示，三北防護林的作用是固定地面，保護土壤，目前已經取得卓越成效，但此次沙塵主要來自蒙古國南部戈壁灘，順著高層的北風下來，高空可達千米以上，防護林的胡楊和梭梭樹完全無法阻擋。

在秦嶺的阻擋下，南下的沙塵被擋住了，重慶、四川成都、陝西西安等地沒有出現沙塵天氣。不少網友在感謝秦嶺擋沙塵的同時也疑惑，秦嶺是如何擋住風沙的？張明英解讀，主要有兩個因素阻擋了南下的沙塵，一是改變氣流，二是山體阻擋。

北京 新疆 武漢

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