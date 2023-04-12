沙塵暴襲北京 網友：騎行半小時 成「出土文物」

北京11日遭遇大風和沙塵天氣，圖為市民在沙塵天氣裡遊覽景山公園。（中新社）

新一輪沙塵天氣近日襲擊中國多省，10日晚間至11日京津冀等地迎來沙塵影響核心時段，不少網友直呼「太難了」，打工人開啟上下班「灰頭土臉」模式，空氣中瀰漫著一股濃濃的沙土味。不少網友還表示，沙塵天氣的發生會增加空氣中固體污染物的濃度，危害人體健康，希望能遠離沙塵天氣。

香港 文匯報報導，「北京 今晚的沙塵暴 實在太多土了。」北京網友kobu說，「10日晚20時以後室外風沙漫天。跳廣場舞的、下棋打牌的、做直播的、散步的…大家都不出來了，大風呼嘯，能見度極低，黃沙占據了這座城。而我急需一個可以掃土的撣子，這樣的天氣真是不宜穿黑風衣。」她說，在外面騎行半小時到家一看，自己好似一件剛剛出土的「文物」。

「剛來北京工作，不知道是否年年如此？」網友沙丁魚表示，從單位步行回家，到家發現頭髮都硬了，裡面全是沙子。他希望，未來沙塵天氣可以得到改善。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，11日15時左右，沙塵已跨過長江，進入江南地區。對此，江蘇南京的網友迅速表示已經「感應」到了沙塵。「沙塵抵達南京，怎麼知道的呢？因為辦公室的空氣淨化器突然響了。」一位南京網友11日下午發帖稱，「再看了一下外面變黃了，很少見的沙塵大顆粒，比PM2.5的數值還要高。」

另一位南京網友也表示：「從實驗室出來，天色灰蒙蒙，吃了一嘴沙，車座位上也全都是灰塵，還以為自己回到了北京，怎麼南京都有沙塵了？還是這個沙是直接從北吹到南的？」