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沙塵暴襲半個中國 跨過長江 上海、南京也遭波及

中國新聞組／北京12日電
瀋陽11日遭遇沙塵暴襲擊。（Getty Images）
瀋陽11日遭遇沙塵暴襲擊。（Getty Images）

中國沙塵暴天氣再襲北京及多個省份後，11日迅速南下已跨過長江，進入江南地區，半個中國籠罩沙塵暴之中，超過4億人受害。上海市氣象服務中心、上海市生態環境局11日表示，受冷空氣擴散攜帶北方沙塵傳輸影響，預計11日傍晚到12日中午，上海將出現浮塵天氣。

來源：YouTube

綜合媒體報導，9日起，一場大範圍的沙塵天氣影響中國大地，多地啟動空氣污染警報，其中北京全市11日空氣質量一度陷入最高級別嚴重污染水平，大部分地區PM10濃度破千。沙塵天氣還影響到上海、江蘇南京、湖北武漢等南方城市。據預測，此次沙塵天氣影響範圍在390萬到400萬平方公里，波及19個省區市。

沙塵天氣導致多地空氣嚴重污染，監測顯示，10日內蒙古、華北、東北等多地出現沙塵天氣，11日6時，北京、天津、石家莊、呼和浩特、太原、濟南、哈爾濱等多個城市空氣質量指數達到或超過500，出現爆表。

沙塵暴天氣再襲中國多個省份，圖為11日拍攝的北京市海淀區聯想橋。（新華社）
沙塵暴天氣再襲中國多個省份，圖為11日拍攝的北京市海淀區聯想橋。（新華社）

中央氣象台首席預報員桂海林表示，總體影響範圍以長江以北區域為主，在長江以南區域，像浙江北部、湖南北部，部分地區可能會受到一點波及，但影響總體不大。

中國氣象局表示，今年以來，中國已出現8次沙塵天氣過程，9日以來的沙塵天氣過程達到沙塵暴級別，為今年第二次沙塵暴過程。

根據中國氣象局氣象探測中心綜合氣象觀測產品系統（天衡天衍）監測顯示，11日16時，此次沙塵氣團南移，沙塵前沿到湖北、安徽、江蘇，多地PM10濃度值超過1000ug/m³。

另外，東北大部分地區也受到本沙塵過程影響，11日15時遼寧省瀋陽市、吉林省長春市PM10時均濃度均已超過500ug/m3。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯指出，11日15時左右，沙塵已跨過長江，進入江南地區後，當地可能有降雨天氣，對沙塵有一定淨化作用。12日，沙塵所在區域近地面轉為南風，偏南氣流會將沙塵轉而向北輸送，華北、黃淮一帶存在沙塵回流的可能。

中國中央氣象台預計，13日至16日，西北地方和華北等地仍多沙塵天氣，其中13日夜間至14日，沙塵天氣將可能再次影響到京津冀等地。

針對今年北方沙塵天氣偏多的原因，中央氣象台首席預報員桂海林表示，今年1到3月份氣溫偏高，且整個北方地區降水偏少，導致裸露的地表比較多，容易提供比較充足的沙塵源。此外，今年氣旋活動較多，冷暖空氣的活躍程度比較頻繁，給北方帶來多大風的天氣，這就導致北方地區沙塵天氣偏多。但從目前資料看，並不意味中國進入沙塵天氣活躍周期。

內蒙古呼和浩特市10日出現大風沙塵天氣，市民在風沙中出行。（中新社）
內蒙古呼和浩特市10日出現大風沙塵天氣，市民在風沙中出行。（中新社）

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