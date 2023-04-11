想學馬保國？ 少林武僧打擂台 遭業餘拳手2分鐘KO

自稱少林武僧的釋永軍在拳賽中，遭業餘拳手2分鐘內KO。（取材自微博）

近日，少林方丈釋永信同輩師兄釋永軍，站上擂台對戰一名業餘拳手。結果釋永軍面對業餘拳手雖然不斷使出各種拳法，但在對方揮拳之下卻只能頻頻閃躲挨揍，比賽才2分鐘就直接倒地，被網友譏諷「丟光少林寺臉面」。

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綜合媒體報導，日前，廣東東莞商場舉辦了一場「抖音 武林功夫拳王爭霸賽」，不僅職業拳手參與，也邀來各路網紅、傳統武術家齊聚，其中參賽的少林武僧釋永軍對上業餘拳擊愛好者「武林人阿俊」，結果讓人跌破眼鏡。

視頻中，釋永軍在擂台上各種花拳繡腿，跳來跳去卻遲遲沒能擊中阿俊，反而數度被擊倒在地，臉部挨揍後甚至開始耍起疑似醉拳的招式，但最終仍被擊倒在地，招來網友譏諷，「估計想學馬保國大師一躺成名」、「就是個假出家人」、「毆打老年人，年輕人不講武德」、「十八般無一，沒啥實戰水平」。事後阿俊也暗示釋永軍根本只靠一兩招就想出來招搖撞騙。

少林功夫充滿神祕色彩，不時成為武俠小說 、影視作品的故事背景，但少林武僧到底能不能打，也一直是個問號。前幾年渾元形意太極掌門人馬保國，在一場比賽中遭業餘拳手打得鼻青臉腫，儘管因為直播內容意外暴紅，卻也讓外界對傳統武術的實戰性印象大扣分。