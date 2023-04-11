上海00後小伙用AI讓奶奶「復活」 聊家常對答如流

用AI虛擬奶奶引起網友熱議。（視頻截圖）

有網友用AI 技術，讓去世的奶奶和自己重新對話，在網上引發熱議。不少網友看後感動不已，但也有人認為這是在自欺欺人，甚至是在操縱親人。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，B站博主吳伍六是一位上海00後視覺設計師，他日前發布了一段視頻，當中，「奶奶」講著湖北方言，頭髮花白，像她生前一樣「嘮叨」，光看表情，可以說是惟妙惟肖。當吳伍六問奶奶生前和他爸打電話時說了些什麼，這位AI奶奶對答如流：「我和他說別喝酒，要節約，別打牌」。

吳伍六問「奶奶」過年的東西買了嗎？「奶奶」開心地說：「買了兩壺油，私人榨的很香啊。」

因為思念「奶奶」，吳伍六聊了很多，比如升職加薪，比如最近的身體狀況。他說的每一句話，「奶奶」都會仔細聆聽，或是點頭、或是眨眼，一一給予回應，還不時發出爽朗的笑聲。

有網友看完視頻很感動，想起了自己失去的親人，認為這樣能寄託哀思，非常有意義。

也有網友認為，沒必要把已故親人做成AI，「親人感覺就是被操縱的電子玩偶，你想讓它怎麼說就怎麼說」。

吳伍六表示，製作這段視頻的初衷，只是希望用AI技術填補與奶奶沒有好好告別的遺憾。希望大家珍惜當下，現實的陪伴永遠是最重要的。

他表示，奶奶突然離去讓他很難接受，「短短的半個月時間，頭幾天還在和奶奶聊未來，再幾天奶奶就只能簡單交流了，後幾天就被推進ICU見不到了，最後奶奶就成了盒子裡的一把灰了」。

吳伍六平時從事AI工作，因此他想到了用AI「復活」奶奶。他導入了奶奶生前的照片，製作出了奶奶的動態頭像，又將奶奶生前的通話音頻導入AI，訓練AI模擬出奶奶的聲音和語氣。

吳伍六介紹，以目前AI的技術水平，只要樣本足夠多，面容、聲音、語氣都可以達到相似度90%以上，「但目前AI在思維模式上只能達到50%，沒法像人類一樣思考」。