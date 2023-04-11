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「秤重刺客」宰年輕人 明碼標價 但價格單位卻暗藏玄機

中國新聞組／上海11日電
話梅(圖)明碼標價，但商家秤重單位卻暗藏玄機。(取材自驚蟄研究所)
話梅(圖)明碼標價，但商家秤重單位卻暗藏玄機。(取材自驚蟄研究所)

一顆話梅25.6元（人民幣，下同，約3.71美元）；兩碗麻辣燙175元；6塊巴掌大的手工牛軋糖，總價466元……最近一段時間，年輕人被秤重商品「刺」到的新聞頻繁登上熱搜。

新浪網報導，不同於「雪糕刺客」和「文具刺客」們單純因為售價超出預期，而使消費者身心大受震撼，「秤重刺客」往往都是明碼標價，並且由消費者自己決定購買的具體份量。但秤重結算的金額仍然會大大超出消費者預期。這種由自己一手釀成悲劇的消費體驗，讓大多數年輕人即使被「刺了一刀」，還是選擇吃下啞巴虧。

自媒體「驚蟄研究所」走訪發現，被網友稱為「刺客」的店鋪，以獨立店面和開放櫃檯為主。這些店舖大都是用透明的容器裝盛著各種散裝零食，其中以話梅類果脯蜜餞和糖果為主，容器的外壁貼著相應食品的價格標籤。

雖都是明碼標價，但這類零食商家對價格單位的標註與大眾日常所認知的計價方式有所區別。驚蟄研究所隨機走訪了位於上海的「槑子君」、「話話的梅梅」、「甜甜梅梅」等多個品牌櫃檯時看到，價格標籤均是按照50g（即一兩）為標準單位標註的單價。

此外，有的店鋪還在價格上暗設玄機。例如，同一店鋪、不同商品的價格單位設置並不統一，部分價格較高的蜜餞標價以250g（即半斤）為單位，單價65元到80元不等，而價格相對低的則以500g（即一斤）為單位，單價60元到70元不等。

據報導，一位剛購買完橡皮糖的消費者表示，「看著大都是十幾元的標價，本以為購買半袋糖果只需要三、四十元，結果結帳一看要100多元。」

被秤重商品「刺」到的消費者中，年輕人占大多數，並且大多數年輕消費者在面對超出預算的消費金額時，會選擇默默接受然後支付帳單。

據小李透露，她曾在一家街邊餐飲門店購買秤重式麻辣香鍋。店內的標價為素菜6元/50g、葷菜8元/50g。在小李明確說明只需要兩顆丸子的情況下，商家足足給她夾了六、七顆。來回兩次周旋，商家才不情願地給她減少至三顆，最終四份素菜加兩份葷菜，她花了60多元。

商家明碼標價，但秤重(圖)單位卻暗藏玄機。(取材自驚蟄研究所)
商家明碼標價，但秤重(圖)單位卻暗藏玄機。(取材自驚蟄研究所)

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