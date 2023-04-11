社群刷屏 竹筒奶茶火了 網店日賣千個竹筒杯

竹筒奶茶火了，景區都有賣。（取材自中新經緯）

近日竹筒奶茶火了，有淘寶網店一天就能賣幾千個竹筒杯。

來源：YouTube

中新經緯報導，將各式奶茶、飲料等放入竹筒中，一圈圈地擠上奶油頂，最上面撒餅乾碎等作為裝飾，一杯竹筒奶茶便製作完成。如果再將寫有「蘇州」、「南京」等地名的包裝貼在竹筒上，就可做出一杯「出片神器」城市竹筒奶茶。

小紅書 上，關鍵詞「竹筒奶茶」已有超過2萬篇筆記；抖音 相關話題已有3.5億次播放量；大眾點評直接更新了全國熱點新詞條#全世界都在喝竹筒奶茶#。10日，#30元竹筒奶茶是智商稅嗎#等話題還衝上微博熱搜。

據報導，在景區手捧竹筒奶茶的打卡照，已經在各大社交平台上刷屏。

2月底去廈門旅遊的李女士，在景點喝了四次竹筒奶茶。「我當時以為竹筒奶茶是當地特產，覺得很新鮮就每天都買一杯，也學著其他遊客在打卡地拍照。回到北京 後才發現，竹筒奶茶幾乎火遍各地景區，北京的南鑼鼓巷就有，我後悔買了那麼多杯了，其實並不好喝。」

據公開報導，北京南鑼鼓巷700米的街上目前散布著超12家竹筒奶茶店，每家店門口都碼著3排以上的竹筒牆。

報導稱，一、二線旅遊城市的竹筒奶茶價格在20元（人民幣，下同，約2.9美元）至50元不等。大眾點評顯示，開在北京南鑼鼓巷的「竹色煙雨」銷售的飲品為38元，另一家「念念不忘·芝士厚乳茶」的飲品在36-46元之間；上海南京東路附近的「竹色煙雨」奶茶價格為38元；蘇州「茶色煙雨」飲品價格為28-30元；位於長沙太平街店的「竹筒茶」分為造型篇和簡易篇，價格分別為25元和22元。

一家月銷5000+的淘寶店鋪看到，店內售賣多種「竹筒奶茶」元素商品，從不同規格的竹筒杯、手提袋，到免費設計、可定製的貼紙，再到創意水果簽、網紅路牌，可以說除了奶茶，應有盡有。

該店客服人員透露，一般奶茶店大多定的是外徑8-10厘米、高12厘米的竹筒杯，容量在400-500毫升左右。僅這一種規格的竹筒杯，店鋪每天都能賣幾千個。