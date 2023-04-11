我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

遊客舉報西湖「划船刺客」 3船工被炒

中國新聞組／杭州11日電
遊客在西湖乘坐手划船，服務時間被縮水。（取材自澎湃新聞）
遊客在西湖乘坐手划船，服務時間被縮水。（取材自澎湃新聞）

近日，有遊客反映在西湖乘坐手划船時，明碼標價為150元（人民幣，下同，約21.78美元）1小時、1小時起租，但實際上坐船時間只有30分鐘左右，遭遇手划船「刺客」，該話題引發關注，登上熱搜。西湖管理處表示，經調查屬實，取消三船工從業資格。

來源：YouTube

據杭州市電視台綜合頻道報導，記者實地暗訪多個西湖手划船停靠點發現，多名西湖船工存在服務時間縮水、拒載等行為。有船工承認實際划船時長三、四十分鐘，「就感受一下」；有船工面對質疑，直接說「沒有坐一個小時的」、「你不要問問題」、「哪個願意給你划一小時你找哪個去」。

澎湃新聞報導，杭州西湖水域管理處相關工作人員表示，對於媒體曝光的西湖手划船違規營運問題，杭州西湖水域管理處高度重視，9日20時45分召集5家手划搖櫓船經營企業連夜開展調查，作出以下回應：

對涉事的三名船工，取消其西湖水域的從業資格，同時加大對西湖手划船經營企業的監管力度，加強從業人員職業道德和文明經營的教育培訓。同步開展西湖手划船專項整治，對違規經營行為加大查處力度，進一步提升長效管理能力，完善社會監督機制，優化西湖手划船服務監督評價的數字化管理程序，確保手划船營運信息公開透明，提升遊客的知情權和滿意度。

西湖手划船收費標準。（取材自澎湃新聞）
西湖手划船收費標準。（取材自澎湃新聞）

教育 YouTube

上一則

社群刷屏 竹筒奶茶火了 網店日賣千個竹筒杯

下一則

「秤重刺客」宰年輕人 明碼標價 但價格單位卻暗藏玄機

延伸閱讀

中國餐飲業完了？單桌逾人民幣1500元宴會 官方將重點監管

中國餐飲業完了？單桌逾人民幣1500元宴會 官方將重點監管
《老物件情懷》西湖綢傘

《老物件情懷》西湖綢傘
每天填表3小時 喬州高中生申請到54大學獲130萬獎學金

每天填表3小時 喬州高中生申請到54大學獲130萬獎學金
「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象