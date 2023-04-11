遊客舉報西湖「划船刺客」 3船工被炒

遊客在西湖乘坐手划船，服務時間被縮水。（取材自澎湃新聞）

近日，有遊客反映在西湖乘坐手划船時，明碼標價為150元（人民幣，下同，約21.78美元）1小時、1小時起租，但實際上坐船時間只有30分鐘左右，遭遇手划船「刺客」，該話題引發關注，登上熱搜。西湖管理處表示，經調查屬實，取消三船工從業資格。

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據杭州市電視台綜合頻道報導，記者實地暗訪多個西湖手划船停靠點發現，多名西湖船工存在服務時間縮水、拒載等行為。有船工承認實際划船時長三、四十分鐘，「就感受一下」；有船工面對質疑，直接說「沒有坐一個小時的」、「你不要問問題」、「哪個願意給你划一小時你找哪個去」。

澎湃新聞報導，杭州西湖水域管理處相關工作人員表示，對於媒體曝光的西湖手划船違規營運問題，杭州西湖水域管理處高度重視，9日20時45分召集5家手划搖櫓船經營企業連夜開展調查，作出以下回應：