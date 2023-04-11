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北京又現沙塵暴 空氣品質已惡化至「嚴重汙染」

特派記者賴錦宏／北京即時報導
11日上午，北京北風呼嘯並伴有沙塵，最低能見度僅1至4公里，空氣品質指數已達嚴重汙染。（取材自中國天氣網）
11日上午，北京北風呼嘯並伴有沙塵，最低能見度僅1至4公里，空氣品質指數已達嚴重汙染。（取材自中國天氣網）

北京再次遭遇沙塵暴，大部分地區最低能見度降至1至4公里，空氣品質也惡化至嚴重汙染。中國中央氣象台於10日20時發布沙塵暴「黃色預警」，京津冀等18省區市有揚沙或浮塵天氣。

中國央視11日報導，在大風黃色和沙塵暴黃色預警下，北京大部分地區最低能見度在1至4公里。此外，北京周二白天的風力較強，陣風可達8至9級。

另據澎湃新聞報導，北京市生態環境監測中心官網的數據顯示，截至10日晚間9時，北京市空氣質量指數為500，汙染級別為六級，已達嚴重汙染標準。

當晚，「北京沙塵暴」話題也登上微博熱搜榜，網友們紛紛發表圖文分享自己經歷沙塵暴的感受：「一呼一吸全是撒哈拉沙漠的味道，這麼大的沙子驚呆我」、「開了會兒窗戶，PM2.5可以說瞬間飆到100以上，屋裡都是沙土味兒。」

氣象專家指出，此次沙塵暴起源於蒙古國南部，繼而南下影響中國長江以北大部分地區，整體強度和範圍均弱於3月19日至24日的強沙塵暴過程，並預計11日傍晚沙塵暴就會結束。

根據數據統計，中國全年超過七成的沙塵天氣出現在春季，其中最頻繁發生的月份為4月，其次為3月和5月。

中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波對人民日報分析，中國沙塵暴主要的境內起源地集中在新疆南部、甘肅河西走廊、內蒙古中西部等沙漠地區，這些地區的植被恢復對於減少沙源區釋塵量、減輕沙塵暴的危害發揮了一定作用。但蒙古國南部的戈壁沙漠也是影響中國的重要沙塵源地，2022年蒙古國南部植被生長狀況與近年平均狀況相比偏差，沙塵源地植被覆蓋較差。

他說，「這段時間，蒙古國和中國北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣。」

天津11日上午出現大風伴沙塵天氣，天空昏黃一片，空氣中還瀰漫著一股土味。（取材自...
天津11日上午出現大風伴沙塵天氣，天空昏黃一片，空氣中還瀰漫著一股土味。（取材自中國天氣網）

沙塵暴 北京 甘肅

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