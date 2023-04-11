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五一出遊預訂量大漲 中國文旅部嚴打低價遊

中國新聞組／北京11日電
文旅部稱堅決遏制「不合理低價遊」苗頭和市場亂象擴散勢頭。（新華社資料照片）
文旅部稱堅決遏制「不合理低價遊」苗頭和市場亂象擴散勢頭。（新華社資料照片）

疫後旅遊漸復甦，五一出遊熱度已顯現，中國文化和旅遊部昨天發布「進一步規範旅遊市場秩序」的通知，要求各地嚴打不合理低價遊、導遊辱罵遊客、強迫購物等旅遊市場亂象，為民眾營造放心、安心、舒心的出行環境。

來源：YouTube

綜合媒體報導，文旅部的通知要求各地規範旅行社經營行為，遵守入出境團隊旅遊管理政策，規範簽訂旅遊合同，推廣應用電子合同，不得擅自變更行程。組團社要切實承擔旅遊安全保障責任，明確委託代理關係和責任承擔，避免推諉扯皮，損害遊客權益。

通知指出，不合理低價遊是影響旅遊市場秩序的頑疾和毒瘤，嚴重限制行業高品質發展。各地要對不合理低價遊等市場亂象保持「露頭就打」，整治旅遊市場秩序，重點打擊導遊強迫或變相強迫購物、兜售物品，及未經許可經營旅行社業務等行為。

通知還要求各地依法對失信旅遊業企業「應認定盡認定」。綜合運用行政約談、行政指導、遊客滿意度調查等手段，加強對旅行社經營和導遊行為的監管，通過電子合同等提前監測「不合理低價遊」。

中港通關後，香港也曾出現來自中國大陸的平價旅行團，疑因配套不足導致旅客要站在街上吃便當甚至杯麵，對社區造成滋擾，也衍生當地部分地區擠滿大陸旅客的問題。

北京昨天發布五一放假安排，即將到來的五一假期，市民將可連休五天。目前五一出遊預訂量已經出現大幅增長，預計國內遊、出境遊都將迎來高峰。

據攜程研究院微信公眾號發布的五一旅遊前瞻相關數據顯示，「國內遊訂單已追平疫情前，國內遊訂單已追平2019年，同比增長超7倍；出境遊預訂同比增長超18倍，境外跟團遊報名量較4月初增長157%。」

馬蜂窩大數據顯示，近一周，馬蜂窩站內「五一旅行」相關熱度環比上漲超過150%，並呈不斷上升趨勢。在馬蜂窩的五一早鳥訂單中，長線出行訂單占比超過70%，三亞、昆明、成都、重慶、貴陽躋身熱度漲幅最高的長線目的地。來自春秋旅遊的信息顯示，截至4月9日，五一國內長線產品出遊的人次達2019年同期近八成。

針對五一假期，多地文旅也發出健康提示，包括山東威海、山東東營、廣東、江蘇等多地文旅已發布五一假期出行安全提示，呼籲民眾別忘了做健康防護。

國家旅遊局啟動「抵制不合理低價遊」全國宣傳活動。（取自央視網）
國家旅遊局啟動「抵制不合理低價遊」全國宣傳活動。（取自央視網）

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