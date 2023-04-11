曾研發「麝香保心丸」 中國心血管名醫戴瑞鴻病逝

1989年，世界傳統醫學大會在捷克舉辦，中國僅有2個藥物研究成果受到邀請，一個是青蒿素，另一個就是麝香保心丸。（取材自澎湃新聞）

中國著名心血管病學專家、復旦大學附屬華山醫院終身教授戴瑞鴻，7日因病醫治無效逝世，享年93歲。戴瑞鴻生前曾研發出心血管患者救命神藥「麝香保心丸」，消息曝光後，網友紛紛悼念，感謝他研製出了救命良藥。

澎湃新聞報導，戴瑞鴻1955年畢業於上海第二醫學 院醫學系，並進入華山醫院。1986年他通過考試，自費來美國進修，同年加入中國共產黨。他於1962年創建了華山醫院心內科，一直到1997年退休 ，曾在華山醫院工作42年。他曾榮獲國家科技進步二等獎、上海市科技進步一等獎等榮譽。

據報導，上世紀70年代，中國缺醫少藥，心肌梗塞治療難度也高，復旦大學附屬華山醫院心內科主任施海明回憶，戴瑞鴻發現古書記載危重急症的胸痛叫「真心痛」，宋代有一藥方「蘇合香丸」可用來救治這類患者。

於是戴瑞鴻成為中國首位利用「蘇合香丸」搶救急性心肌梗死的醫師，七名急性心肌梗死的病人都因此救活。戴瑞鴻將成功搶救7名病例的經驗寫成文章，發表到當時的「中華內科學雜誌」。

施海明表示，戴瑞鴻之後更與原上海第一醫學院的藥理教研室江文德教授一起合作，將蘇合香丸13味藥一個個拆開、進行動物實驗，最終保留其中有效的7味藥；和原來的上海中藥一廠合作，做成了滴丸，就是現在的麝香保心丸。

滴丸做出來後，戴瑞鴻又進行臨床試驗，驗證此藥可以用於快速緩解胸悶胸痛的心絞痛症狀，也可有效預防心絞痛發作。

1989年，世界傳統醫學大會在捷克舉辦，中國僅有兩項藥物研究成果受到邀請，一個是青蒿素，另一個就是麝香保心丸。