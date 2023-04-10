湖南村民赤腳踩踏製茶 網驚嚇：不會有特殊氣味？

湖南一村民扶著凳子，赤著雙腳反覆踩捻茶葉，是湖南部分地區一直保留的傳統製茶工藝。但有網民質疑這樣的茶葉會有特殊氣味，且不符合現代的生產工藝。（取材自極目新聞）

近日一則湖南村民赤著雙腳反覆踩捻茶葉製茶的視頻，引起網友熱烈討論，有網友看後表示這樣的茶葉不敢喝。但據了解，這是湖南部分地區一直保留的傳統製茶工藝。

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極目新聞報導，在視頻中，用腳踩茶葉的村民說，踩茶是為了讓茶葉更細。然而網友看完視頻以後紛紛懷疑這樣的茶葉會不會有特殊氣味，更有人認為這樣不符合現代的生產工藝。

據了解，湖南多地的網友都發過家鄉的腳踩茶葉的視頻，有的村民將茶葉放在簸箕或者木板上用赤腳踩，有的則穿著膠鞋踩茶。有網友表示，在他們老家，茶葉要經過水煮、腳踩、煙熏等多道工序才最後製成茶葉。

湖南平江縣「煙茶」非遺傳承人、湖南阜山青農業科技有限公司總經理周科學指出 ，在湖南的長沙、岳陽、湘潭、益陽以及湘西地區，保留有這種腳踩製茶的方式。此外，在廣西桂林、江西宜春等地，也保留著用腳踩茶的製茶工藝。

周科學說，2020年「平江煙茶」獲得國家地理標誌農產品稱號，這是一種特色黃茶，製作工序比較繁瑣、複雜。茶葉採摘回來後，要經過水洗、殺青、揉捻、解塊、熏製等工序。揉捻分人工和機器揉捻，人工揉捻也分手揉和腳揉，腳揉就是網友看到的那樣。用腳揉捻也講究「腳法」，雙腳腳尖要聚攏呈丁字型，順時針反覆揉捻茶葉。

周科學說，在平江還有個習俗，只能由男子踩茶，踩茶之前一周就要開始打赤腳，這樣腳才會乾淨。

平江當地茶農陳先生說，因為使用一芽兩葉或一芽三葉的鮮葉原料製作「煙茶」，所以才產生了用腳揉制的方法。即使到現在，大部分平江人保留著喝「煙茶」的習慣，特別是老人家，認為用腳揉捻出的茶葉才是正宗的。以前，茶農做出的「煙茶」一般都是自家留著喝，或者送給親友。按照傳統，製茶前要燒香拜茶神，而且製茶人還要用香灰洗腳，保證腳的乾淨。