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威海動物園孔雀被白虎生吞 網驚：上個班就被同事吃了

中國新聞組／北京10日電
動物園老虎把孔雀吃了。（視頻截圖）
動物園老虎把孔雀吃了。（視頻截圖）

在山東威海西霞口神鵰山野生動物園，有遊客近日拍到動物園老虎把一隻藍孔雀吃了。園方表示，動物園有1000多隻孔雀，均散養，旨在給它們打造一個比較舒適的生活環境。老虎吃孔雀是首次發生，有孔雀跑到了猛獸區，工作人員也沒有什麼辦法讓老虎鬆口。後續將加強管理，防止孔雀往猛獸區跑。

來源：YouTube

綜合媒體報導，西霞口神鵰山野生動物園動物裡面有各類珍禽異獸，在當地口碑很高，很多遊客去打卡。在最近動物園卻發生一起動物相互殘殺事情，日前一隻老虎把珍貴鳥類「孔雀」現場給殘殺吃了，被觀看的遊客用視頻記錄下來，引起輿論，網友指出，動物園野生動物屬於馴養應該避免這樣悲劇發生。

民眾在園區內就會遇到放養的孔雀。（取材自微博）
民眾在園區內就會遇到放養的孔雀。（取材自微博）

景區工作人員說，老虎吃孔雀是動物園第一次發生，因為景區飼養孔雀較多，數量達到1000多隻，為了讓孔雀回歸天性，沒有固定圈養，導致孔雀串門到老虎區域，老虎立馬恢復了原始天性，把孔雀變成自己美食大餐。

有網友看到消息表示，「藍孔雀：請為我發聲，我上個班被同事給吃了」、「孔雀：別人上班要錢，我上班要命」。

據了解，神鵰山動物園藍孔雀屬於印度國鳥、全世界多地動物園進行飼養讓遊客觀賞，此次出事純屬於意外，動物園工作人員解釋：以後會採取好的管理措施，不讓悲劇再發生，也有網友提出議論，這才是動物天性所在，強弱肉食、符合動物本性。

動物園 美食 印度

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