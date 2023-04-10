四川甘孜綠色公廁要求空瓶換門票 遊客：太不人性化

「川藏綠色驛站」折多山驛站「綠幣廁所」。（取材自紅星新聞）

日前有遊客發視頻稱想使用四川甘孜州折多山上的公廁，必須撿一個空礦泉水瓶兌換門票才能進去，吐槽「人有三急，這樣太不人性化」，引起熱議。視頻中遊客所稱的公廁實際上是「川藏綠色驛站」的一個公益性站點，站點稱，拿垃圾換綠幣上廁所是鼓勵舉手之勞做環保，如果遊客太急或人太多，就請「直接放下垃圾上廁所」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中遊客所稱的「公共廁所」，是一個以垃圾回收、為自駕車 遊客及長途貨車司機提供短暫休息服務、宣傳生態環境保護的公益性站點，由四川省綠色江河環境保護促進會聯合甘孜州相關部門聯合實施。2022年11月該站點試運行時，就曾多方宣傳過相關設施為公益環保廁所，而非公共衛生間。同時，為了讓更多遊客了解並參與環保，其顯眼位置設立有「綠幣體驗廁所」、「一件垃圾一個綠幣」等標誌，並張貼「綠幣廁所」使用說明。使用時投入飲料空瓶，掃碼獲取綠幣，使用綠幣可免費停車、如廁。

「川藏綠色驛站」折多山驛站綠幣廁所使用流程。（取材自紅星新聞）

綠色江河日昨發布消息稱，綠色江河用10年時間，在青藏公路探索出「分散收集、長途運輸、集中處置的高原線型垃圾回收模式」，每年影響數萬遊客和司機，帶走十幾萬件垃圾。

綠色江河表示，該社團經過經過一年籌備及建設，「綠幣318」川藏綠色驛站的折多山驛站和理塘驛站在2022年11月建成並投入試運轉。廁所顯眼位置設立了「綠幣體驗廁所」「一件垃圾一個綠幣」標誌，並張貼綠幣廁所使用說明。

對於網友反映的「遇到『人有三急』時怎麼辦」等問題，綠色江河表示，在廁所使用方面，綠色驛站做了相關規定：一是垃圾換綠幣的遊客多於五人，直接放下垃圾上廁所；二是上廁所的遊客實在太多就直接排隊上廁所，不用垃圾換綠幣；三是沒有垃圾也可以上廁所，只是方便的時候撿拾一件垃圾換綠幣。「環境保護需要你我的舉手之勞。」