中國留學生 8成「海歸」逾半在北京工作、多進國企

自1978年以來，中國累計逾625萬人出國留學，近500萬人在完成學業後選擇回國發展，占已完成學業學生的8成左右。資料圖為陸生在美國哥倫比亞大學畢業典禮上歡慶畢業。（新華社）

據中國教育部留學服務中心發布的「2022中國留學回國就業 藍皮書」，中國留學回國人數續攀升。1978年以來，累計625.68萬人出國留學，近500萬人完成學業後選擇回中國發展，占已完成學業學生約8成。回國就業的博士中，在美國獲學位占30.15％最多；上述族群逾半在北京 工作，在國企工作者最多。

新京報報導，在這份就業藍皮書顯示，留學回國人員中，女性比例高於男性，女性占比為56.57%，男性占比為43.43%；年齡集中在20—30歲之間；其中大多數具有碩士學位（76.04%），其次是博士學位（15.77%），平均每6名回國就業的留學人員，就有一位具有博士學位。

擁有博士學位的回國就業人員中，在美國獲得博士學位占30.15%，其次是日本(8.87%)、韓國(8.18%)和英國 (7.89%)。在碩士學位組中，主要獲取學位的國家或地區是英國(37.51%)，其次是美國(19.37%)、澳大利亞(16.07%)和中國香港(7.04%)。

留學回國人員學科涉及了絕大多數學科類別，理學是留學回國就業人員人數最多的方向，占28.08%，其次是管理學(18.36%)、工學(17.84%)和經濟學(16.35%)。

從省份來看，留學回國就業人員的主要工作地集中在北京，占比超過了50%，其他占比較多的省份為山東、廣東和山西，主要集中在經濟較為發達的東部和中部地區。

工作單位性質分布 ，在國有企業(包括央企、北京市屬國企和非北京市屬國企三類)工作的留學回國人員最多，占比達到49.94%，工作在事業單位(包括高等院校、科研院所和其他事業單位三類)的人數占比為31.33%。工作在民營經濟單位(包括民營企業、民辦非企業兩類)的留學回國人員占比為8.61%。其他占比較高的單位分別是外資企業(3.22%)、會計師事務所(1.12%)和律師事務所(0.43%)。

關於留學生回國原因，藍皮書調查結果顯示，將近一半的個體選擇了國內具有吸引力的人才政策和到位的疫情防控這兩項因素，親情、國內的經濟發展形勢和創新創業環境等也是吸引留學生回國的因素。