鞏俐丈夫頻上熱搜 法國國寶級歌手42年前就訪中

鞏俐（紅圈處）和法籍丈夫雅爾近日陪同法國總統馬克宏夫婦訪中。（取材自羊城晚報）

法國總統馬克宏 上周訪中，隨行團出現巨星鞏俐和她的法籍丈夫，頻上熱搜。許多網友好奇鞏俐的丈夫雅爾（Jean-Michel Jarre）有何來頭？據報導，雅爾其實是法國國寶級音樂大師，獲得過法國榮譽軍團勳章最高等騎士勳位，42年前就曾到中國演出。

刷屏的鞏俐丈夫其實是法國「國寶」，42年前就曾到中國演出。（取材自羊城晚報）

羊城晚報報導，鞏俐夫婦2019年起就頻為中法文化交流活動站台，該年3月底馬克宏在巴黎愛麗舍宮舉行中法外交晚宴，鞏俐和雅爾就攜手亮相；同年11月，馬克宏訪華期間舉行午宴，他倆又受邀出席。

2019年3月，馬克宏在巴黎愛麗舍宮舉行中法外交晚宴，鞏俐（左二）和法籍丈夫雅爾（右）攜手亮相。（取材自羊城晚報）

其實，雅爾參加這些活動不僅是因為鞏俐，更因為他和中國由來已久的緣分。

雅爾在80年代就受邀到北京 ，給音樂學院的學生們講大師課。「我去的時候帶了兩個音樂合成器，這在當時的中國是前所未有的，他們很震撼。我也很震撼，因為當時很多人甚至趴在窗戶外（聽我講課），大家都想參與這個非同尋常的時刻。」多年後，雅爾對那一幕仍然記憶猶新。

1981年，通過聯合國 教科文組織牽線，雅爾在中國接連辦了五場演奏會，兩場在北京，三場在上海。他邀請中國的音樂人合作演出，共同演繹「漁舟唱晚」，感受到二胡等中國傳統樂器的魅力。

雅爾和中國結緣，歸根結蒂是因為音樂。雅爾從小沉迷於對各種音樂的探索，之後曾組過樂隊。1976年，他的專輯「oxygene」在全球銷量超過1800萬張，成了「法國電子音樂教父」。

雅爾喜歡「破紀錄」。1979年，他在巴黎的一場表演吸引了百萬觀眾，獲得金氏世界紀錄；1990年，在巴黎的演出也吸引了250萬觀眾；1997年，他在莫斯科紅場演出，觀眾數量達到350萬。2016年，雅爾還和曝光「稜鏡計畫」的史諾登（Edward Snowden）合作，共同錄製了一首電子音樂「出口」，引起不少關注。

隨著局面逐漸打開，雅爾將全新的電子音樂帶到了中國，讓觀眾大開眼界。不過，對許多年輕的中國網友而言，第一次聽說雅爾的名字是在2019年，他和鞏俐宣布結婚。

雅爾和鞏俐很少公開談論愛情故事的細節。但雅爾曾透露：「我們第一次相遇，就對彼此一見鍾情，感覺已經相識很多年了」。婚後，夫妻倆積極參加各種活動，成為中法文化交流的橋梁。