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反腐風暴再起 中紀委進駐30國企、5金融機構、體育總局

記者陳政錄／綜合報導
中紀委宣布新一輪巡視組完成進駐，進駐單位共30家中央管理的國企、5家金融單位和國家體育總局。（中新社）
中紀委宣布新一輪巡視組完成進駐，進駐單位共30家中央管理的國企、5家金融單位和國家體育總局。（中新社）

今年3月兩會落幕後，當局加速反腐工作，中紀委昨宣布，中共20屆中央第一輪巡視，15個巡視組已完成對30家中管企業（由中央政府管理）、5家中管金融單位和國家體育總局的進駐工作，要求緊盯「一把手」和領導班子。有學者指出，中共是以「反腐」名義，進行新一輪政治清洗。

上月27日，全國巡視工作會議暨20屆中央第一輪巡視動員部署會召開，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希出席。會後，官媒陸續曝光中紀委決定劍指體育、國企等消息。專家稱，由於國企在政治和經濟上的重要地位，將成為此輪反腐重點。

時隔一周多，中紀委宣布截至8日，15個巡視組完成巡視進駐工作，20屆中央第一輪巡視穿插安排常規巡視、「回頭看」和機動巡視，巡視對象包括30家中管企業、5家金融單位和國家體育總局，時間為兩個半月到一個半月左右。

上述5家大型國有金融機構，涵蓋國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國人民保險集團、中國光大集團、中國投資等機構。

據報導，除5個大型國有金融機構及國家體育總局外，巡視還包括中國兵工集團、中國聯通、中國電信、中國移動、國家電網、中國航天、中國長江三峽集團、國家能源投資集團等大型國企。

中共中央第五巡視組組長楊正超日前在巡視工作動員會上表示，金融是國民經濟的血脈，是國家重要的核心競爭力。20屆中央第一輪巡視安排對部分金融單位開展「回頭看」，是推動持續抓好巡視整改落實、促進金融業高質量發展的重要舉措。

他並稱，巡視要聚焦單位「一把手」和領導班子，深入檢查金融單位落實上一輪巡視整改要求的實際行動和成效，強化中共中央對金融工作的集中統一領導，強化金融風險防控，推動解決金融領域存在的突出問題。

在對國企的常規巡視中，中紀委要求深入發現履職當中的政治偏差，查找影響制約高質量發展的主要矛盾、突出問題。對體育總局展開機動巡視，將深入查找、推動解決體育領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

針對此次巡查，中國新聞周刊引述專家指出，中共中紀委書記李希先前赴湖北調研，深入推進國企黨風廉政建設，已拉開國企反腐序幕，搭配近期密集宣布國企高官落馬，整治國企腐敗將是接下來重點。

今年3月以來，已有多名國企高官被查落馬，包括中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸在內等8人，涉及中國鐵路、中核、航空、中船、中石油等高管。體育方面，過去5個月中國足協已至少9名高層被查。

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