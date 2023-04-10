劉亦菲劇太紅 四川麥田成打卡地…大片莊稼被踩爛

遊客站到麥田中拍照，硬是把麥田踩出了一條路。（取材自極目新聞）

四川省涼山州西昌市樟木箐鎮一處麥田近日成為網紅打卡地，不過，隨著遊客人數增加，這個被稱為西昌版「去有風的地方」的麥田，有部分區域被遊客踩踏，致即將成熟的麥子成片倒下，網友發出視頻呼籲大家要「珍惜糧食，文明拍照，不要亂踩莊稼」。

極目新聞報導，這段時間，西昌最火熱的出遊打卡地，是樟木箐鎮樟木大橋下那片金黃麥田。一陣風吹過，大片大片麥浪開始翻湧，再找準時機，與旁邊新成昆鐵路大橋上飛馳而過的動車來一張合照。這樣的美好場景，近期在涼山、西昌市民的朋友圈和短視頻平台中頻繁出現。

這片麥田的走紅源於3月底時，一些村民和過往路人拍下照片和視頻放上短視頻平台，讓大眾發現這片唯美景觀，網友更稱其為西昌版「去有風的地方」。

但大批遊客進入麥田拍照踩踏，致麥子成片倒下，越靠近公路的地方踩踏越嚴重，田埂裡出現了人為踩出的小路，讓不少市民和網友直呼心疼，紛紛發帖譴責：「這是糧食，不能糟蹋了」、「踩壞了莊稼，拍照再美也是醜的」、「請文明出遊，不要亂踩莊稼」。

麥田的承包方西昌農投公司表示，「這片地裡種的是用於育種的大麥，之後將用於下一季3000多畝大麥種植」。工作人員表示，大家都沒想到，本該迎來豐收的麥田會有如此遭遇，「目前我們還沒有估計過損失，但是我們準備在下周收割，預計10日內完成」。

西昌農投公司一名工作人員表示，公司即將發布文明觀賞視頻，呼籲廣大遊客朋友文明觀賞。